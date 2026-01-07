Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sarebbero in sviluppo: potrebbero seguire il modello di Oblivion Remastered

Da tempo circolano indiscrezioni su possibili versioni rimasterizzate di alcuni dei capitoli più amati della serie Fallout, complice anche il nuovo picco di popolarità dovuto all'adattamento live action di Prime Video. Ora Jez Corden ha rincarato la dose: secondo le sue fonti sarebbero in lavorazione dei rifacimenti sia di Fallout 3 che di Fallout: New Vegas , entrambi destinati a ricevere un trattamento simile a quello di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered .

Anche Fallout 5 avrebbe ricevuto il via libera

La soffiata arriva da un report pubblicato su Windows Central, in cui il giornalista fa il punto su ciò che possiamo aspettarci da Microsoft Gaming nel corso dell'anno, sia in termini di nuove uscite che di annunci. Oltre alle remaster di Fallout, Corden afferma che Bethesda avrebbe dato il via libera anche alla produzione di Fallout 5.

Uno scatto da Fallout 3

"Alcuni si sono chiesti se il misterioso conto alla rovescia sul sito Amazon Prime della serie TV di Fallout stia suggerendo un'uscita a sorpresa di un nuovo gioco della serie o di una remaster. Mi è stato detto che non è così", afferma Corden". "Tuttavia, prima o poi arriverà un remake di Fallout 3 sulla scia di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, insieme anche a Fallout: New Vegas."

"Mi è stato detto che Obsidian, lo studio dietro Grounded, The Outer Worlds e Fallout: New Vegas,ha quattro nuovi progetti in lavorazione, alcuni grandi e altri più piccoli. Anche Tim Cain, co‑creatore di Fallout, si è unito allo studio di recente. Non so se qualcuno di questi progetti sia legato a Fallout, ma in ogni caso dimostra che Xbox non ha intenzione di rallentare sul fronte dei contenuti. Per quanto riguarda Fallout, arriverà anche Fallout 5, che a quanto ho capito è già stato approvato."

Si tratta ovviamente di indiscrezioni da prendere con cautela, per quanto Corden abbia più volte dimostrato di avere fonti affidabili all'interno di Microsoft. Lo scorso mese Todd Howard, capo di Bethesda, interrogato sulla grande fame dei fan per il ritorno di Fallout, anche sotto forma di remaster, ha dichiarato che la compagnia "sta lavorando a un sacco di cose" e che "ci rendiamo conto di tutti questi commenti e li teniamo in considerazione".