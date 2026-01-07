L'affascinante The Liar Princess and the Blind Prince arriverà presto anche su PC

NIS America porterà il suo affascinante The Liar Princess and the Blind Prince anche su PC, con un periodo di uscita previsto per l'inizio del 2026, dunque informazioni più precise dovrebbero arrivare presto sul lancio attraverso Steam.
Il gioco è uscito originariamente su PS4, Nintendo Switch e PlayStation Vita il 31 maggio 2018 in Giappone, poi successivamente il 12 febbraio 2019 in tutto il resto del mondo sulle medesime piattaforme, mentre le versioni iOS e Android sono arrivate poi il 29 maggio 2020 in Giappone.
Ora, The Liar Princess and the Blind Prince si appresta ad arrivare anche su PC, dove potrebbe incontrare un nuovo successo, considerando le sue particolarità e la varietà del pubblico su Steam.
Una strana avventura
Si tratta di un particolare action adventure che presenta enigmi da risolvere tutti incentrati sull'utilizzo dei due personaggi protagonisti, uno dei quali in grado di mutare forma.
La storia narra infatti di un lupo solitario che è solito cantare in mezzo alla foresta. Un principe, sentendo la bella voce, decide di avvicinarsi, spaventando la bestia che per un incidente lo acceca.
Da lì inizia una strana avventura in cui il principe viene aiutato a ritrovare la strada proprio dal lupo, che fa finta di essere una principessa trasformandosi in questa. Proprio da questa capacità di mutare forma e cambiare di conseguenza le proprie abilità si basa tutta l'impostazione degli enigmi da risolvere, oltre alla necessità di dover guidare il principe cieco.
The Liar Princess and the Blind Prince si presenta dunque come una fiaba dai toni romantici, malinconici ma per certi aspetti anche macabri, sospesa tra la tenerezza del rapporto impossibile tra i due protagonisti e le minacce della foresta, nonché della vera forma della principessa.