L'affascinante The Liar Princess and the Blind Prince arriverà presto anche su PC

NIS America porterà il suo affascinante The Liar Princess and the Blind Prince anche su PC, con un periodo di uscita previsto per l'inizio del 2026, dunque informazioni più precise dovrebbero arrivare presto sul lancio attraverso Steam.

Il gioco è uscito originariamente su PS4, Nintendo Switch e PlayStation Vita il 31 maggio 2018 in Giappone, poi successivamente il 12 febbraio 2019 in tutto il resto del mondo sulle medesime piattaforme, mentre le versioni iOS e Android sono arrivate poi il 29 maggio 2020 in Giappone.

Ora, The Liar Princess and the Blind Prince si appresta ad arrivare anche su PC, dove potrebbe incontrare un nuovo successo, considerando le sue particolarità e la varietà del pubblico su Steam.