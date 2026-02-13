The Liar Princess and the Blind Prince ha una data d'uscita su PC

L'editore NIS America ha annunciato la data d'uscita della versione PC di The Liar Princess and the Blind Prince : l'11 marzo 2026. Quindi manca molto meno di quanto si potesse pensare. Va sottolineato che il gioco è già disponibile dal 2018 per PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre che per PlayStation Vita. Comunque sia, sarà un ottimo modo per riscoprire questo gioiellino.

Il gioco

The Liar Princess and the Blind Prince è un'avventura dai toni fiabeschi, che racconta una storia delicata e malinconica ambientata in una oscura foresta. Un lupo solitario canta ogni giorno, attirando con la sua voce un giovane principe. Quando il principe riesce finalmente a trovarlo, lo spaventa, e il lupo, nel tentativo di reagire, finisce per accecarlo. Pentito, decide di aiutarlo: si trasforma in una principessa e lo guida attraverso la foresta alla ricerca di una strega che possa restituirgli la vista.

Il fulcro del gioco è proprio il legame che si instaura tra i due, nato da un grosso malinteso. Il giocatore controlla il lupo, alternando le sue due forme: la principessa è essenziale per accompagnare il principe, mentre il lupo è l'unico che può combattere i nemici e superare certi ostacoli. La foresta è infatti piena di creature ostili e trappole che possono mettere in serio pericolo il ragazzo.

Inoltre, durante il gioco si raccolgono dei petali che sbloccano dei ricordi, che vanno a formare una storia drammatica e malinconica. Insomma, si tratta di un titolo davvero particolare, che merita la sua occasione.

Se vi interessa, The Liar Princess and the Blind Prince ha già una pagina Steam.