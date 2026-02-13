The Liar Princess and the Blind Prince ha una data d'uscita su PC

0

NIS America ha annunciato la data d'uscita di The Liar Princess and the Blind Prince su PC, che è molto vicina.

L'editore NIS America ha annunciato la data d'uscita della versione PC di The Liar Princess and the Blind Prince: l'11 marzo 2026. Quindi manca molto meno di quanto si potesse pensare. Va sottolineato che il gioco è già disponibile dal 2018 per PlayStation 4 e Nintendo Switch, oltre che per PlayStation Vita. Comunque sia, sarà un ottimo modo per riscoprire questo gioiellino.

Il gioco

The Liar Princess and the Blind Prince è un'avventura dai toni fiabeschi, che racconta una storia delicata e malinconica ambientata in una oscura foresta. Un lupo solitario canta ogni giorno, attirando con la sua voce un giovane principe. Quando il principe riesce finalmente a trovarlo, lo spaventa, e il lupo, nel tentativo di reagire, finisce per accecarlo. Pentito, decide di aiutarlo: si trasforma in una principessa e lo guida attraverso la foresta alla ricerca di una strega che possa restituirgli la vista.

Il fulcro del gioco è proprio il legame che si instaura tra i due, nato da un grosso malinteso. Il giocatore controlla il lupo, alternando le sue due forme: la principessa è essenziale per accompagnare il principe, mentre il lupo è l'unico che può combattere i nemici e superare certi ostacoli. La foresta è infatti piena di creature ostili e trappole che possono mettere in serio pericolo il ragazzo.

Inoltre, durante il gioco si raccolgono dei petali che sbloccano dei ricordi, che vanno a formare una storia drammatica e malinconica. Insomma, si tratta di un titolo davvero particolare, che merita la sua occasione.

Se vi interessa, The Liar Princess and the Blind Prince ha già una pagina Steam.

