Steam Deck esaurito negli USA: in Europa è ancora disponibile, è il momento giusto per acquistarla

La crisi globale della memoria sta iniziando a colpire in modo sempre più evidente anche il settore gaming, e tra le vittime più recenti c'è lo Steam Deck di Valve. Negli Stati Uniti, tutti e tre i modelli della console portatile risultano "out of stock" sullo store ufficiale, senza che l'azienda abbia fornito spiegazioni dettagliate.
Il problema sembra inserirsi in un contesto più ampio: la crescente domanda di chip di memoria da parte dell'industria dell'intelligenza artificiale e delle grandi aziende tecnologiche sta mettendo sotto pressione l'intera catena di approvvigionamento. La scarsità di silicio e componenti ha già costretto Valve a ritardare e rivedere i piani per le nuove Steam Machine.
Valve frena sulle nuove produzioni di Steam Deck
La situazione sorprende anche perché Valve aveva recentemente annunciato l'uscita di scena del modello Steam Deck LCD da 256GB, la cui produzione è stata interrotta alla fine del 2025. Le versioni più recenti con schermo OLED, invece, avrebbero dovuto essere pienamente disponibili.
Il sold out improvviso negli USA lascia spazio a diverse ipotesi: tra queste, la possibilità che Valve stia destinando le scorte di memoria alla produzione su larga scala delle nuove Steam Machine, relegando temporaneamente lo Steam Deck a priorità secondaria. È importante però sottolineare che la carenza sembra limitata principalmente al mercato statunitense.
In Europa Steam Deck è ancora disponibile
In Europa, lo Steam Deck risulta ancora disponibile nella maggior parte dei Paesi, così come in diverse aree asiatiche. Fa eccezione il modello base LCD da 256GB, che non è più acquistabile semplicemente perché fuori produzione. Le varianti OLED, invece, sono ancora ordinabili senza particolari difficoltà. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso:
Per chi stesse valutando l'acquisto di uno Steam Deck in Europa, questo potrebbe dunque rappresentare un buon momento per procedere, prima che eventuali ripercussioni della crisi della memoria si estendano anche ad altri mercati.