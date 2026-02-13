Steam Deck esaurito negli USA: in Europa è ancora disponibile, è il momento giusto per acquistarla

La crisi globale della memoria sta iniziando a colpire in modo sempre più evidente anche il settore gaming, e tra le vittime più recenti c'è lo Steam Deck di Valve. Negli Stati Uniti, tutti e tre i modelli della console portatile risultano "out of stock" sullo store ufficiale, senza che l'azienda abbia fornito spiegazioni dettagliate.

Il problema sembra inserirsi in un contesto più ampio: la crescente domanda di chip di memoria da parte dell'industria dell'intelligenza artificiale e delle grandi aziende tecnologiche sta mettendo sotto pressione l'intera catena di approvvigionamento. La scarsità di silicio e componenti ha già costretto Valve a ritardare e rivedere i piani per le nuove Steam Machine.