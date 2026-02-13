Non solo TikTok: ByteDance sta per vendere Moonton, creatori di Mobile Legends, per un sacco di soldi

La vendita rappresenterebbe però un passo indietro importante per ByteDance rispetto all'ingresso nel gaming avvenuto negli anni scorsi, quando il gruppo aveva investito in acquisizioni per ampliare la propria presenza internazionale. Il ridimensionamento del comparto, avviato nel 2023, ha portato a una progressiva revisione delle attività legate ai videogiochi.

La possibile vendita di ByteDance dello studio Moonton Technology sembra ormai in dirittura d'arrivo. Le trattative, secondo più fonti coinvolte, sarebbero già in fase avanzata e la definizione dell'accordo potrebbe arrivare entro pochi mesi. Il valore dell'operazione si collocherebbe fra 6 e 7 miliardi di dollari (tra 5 e 6 miliardi e mezzo di euro), una cifra che riflette la rilevanza del catalogo e dei risultati ottenuti dallo sviluppatore di Mobile Legends.

Una breve storia di Moonton Technology

Moonton Technology, acquistata nel 2021 tramite l'unità Nuverse per circa 4 miliardi di dollari, era considerata un tassello strategico per competere con realtà più affermate. Nel tempo, lo studio ha consolidato la propria identità come sviluppatore e publisher globale con oltre duemila dipendenti e uffici distribuiti tra il Sudest asiatico, l'America Latina e la Cina. Il suo titolo più noto, Mobile Legends: Bang Bang, supera un miliardo e mezzo di installazioni e riunisce ogni mese più di 110 milioni di giocatori, numeri che lo collocano stabilmente tra i giochi più popolari in numerosi mercati.

Uno screenshot di Mobile Legends: Bang Bang

L'acquirente individuato sarebbe Savvy Games Group, realtà controllata dal fondo sovrano saudita e protagonista di un'espansione a ritmo sostenuto attraverso acquisizioni e investimenti. Negli ultimi anni il gruppo ha puntato a rafforzare la propria posizione nel settore, includendo l'acquisto di Scopely per 4,9 miliardi di dollari e l'ingresso nell'area gaming di Niantic con un accordo da 3,5 miliardi di dollari. L'operazione con Moonton confermerebbe la strategia di crescita per linee esterne che caratterizza la società saudita.

La potenziale cessione si inserisce in un momento favorevole per ByteDance dal punto di vista finanziario. Le entrate del gruppo nei primi due trimestri del 2025 hanno superato quelle di Meta, facendo del colosso cinese la principale azienda social al mondo per ricavi. Parallelamente, la valutazione complessiva ha continuato a crescere, come dimostra il programma di riacquisto delle quote destinato ai dipendenti avviato nel terzo trimestre, che ha fissato il valore dell'azienda oltre i 330 miliardi di dollari.

La vendita di Moonton, se finalizzata, potrebbe incidere sugli equilibri del mercato del gaming, già attraversato da un'ondata di cambiamenti che coinvolge editori, piattaforme e produttori di proprietà intellettuali. Nei prossimi mesi sarà possibile valutare quali effetti avrà questo passaggio di mano sulla strategia di ByteDance e sulla posizione di Savvy Games Group.