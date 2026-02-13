Uno degli autori di Mewgenics ha risposto alle polemiche sui cameo dei miagolii

Edmund McMillen, uno degli autori di Mewgenics , ha spiegato in un'intervista concessa alla testata Rock Paper Shotgun (RPS) come ha stilato l'elenco dei cameo presenti nel gioco, rispondendo alle polemiche su alcune persone considerate controverse . Ha affermato che, pur comprendendo che viviamo in un'epoca in cui un miagolio di qualcuno che ha convinzioni diverse dalle nostre può essere spaventoso, frustrante, fonte di confusione e controversie, gli è sembrato comunque appropriato esplorare questa possibilità.

Miagolii di protesta

Stando a McMillen, il roster dei "miagolii" presenta figure provenienti da ogni ideologia, comprese persone, come Ethan Klein, che al momento della richiesta di partecipazione non avevano espresso pubblicamente opinioni sul conflitto di Gaza. "Abbiamo aggiunto la maggior parte delle persone presenti nella lista parecchio tempo fa, tipo Ethan è stato incluso ben quattro anni fa", ha spiegato.

"Volevo che il gioco presentasse un'enorme varietà di voci iconiche che ho sentito su internet per gran parte del tempo in cui ho sviluppato videogiochi. Come qualcuno avrà notato, sono andato un po' ovunque con i cameo e ho fatto del mio meglio per includere e mantenere persone che si scontrassero o si bilanciassero a vicenda. L'inclusione di Ethan e Hila Klein è stata bilanciata da iDubbbz e Anisa Jomha", ha aggiunto, riferendosi a due creatori che hanno espresso pubblicamente sostegno alla Palestina.

"Mi sono assicurato di contattare entrambi per verificare che fossero d'accordo con il coinvolgimento degli altri, così da non farlo sembrare una specie di 'tranello' al momento dell'uscita", ha spiegato McMillen. "Sono stati entrambi molto maturi e hanno detto di non avere problemi con l'aggiunta dell'altro, cosa che ho davvero rispettato, visto che so che litigano pubblicamente da tempo. È difficile spiegarlo senza rivelare aspetti del gioco che le persone non hanno ancora sperimentato, ma l'inclusione di persone con ideologie contrastanti mi sembrava appropriata."

McMillen ha concluso: "Capisco che viviamo in un'epoca in cui un miagolio di qualcuno che ha convinzioni diverse dalle tue può essere spaventoso, frustrante, fonte di confusione e controversie... ma mi è sembrato interessante, quindi ho deciso di esplorarlo. Inoltre, dovrei probabilmente sottolineare che non condivido le stesse opinioni di, beh, probabilmente nessuna delle persone che abbiamo incluso."

"Se avessi incluso solo persone con esattamente le mie stesse opinioni, sarei stato l'unico a miagolare nel gioco. Ho incluso Chris, ma anche 'liquid Chris' (chi sa, sa)... Non mi ero reso conto che Matan [Matan Even] fosse controverso; voglio dire, molte di queste persone sono personaggi che interpretano dei ruoli."

Tra le altre presenze di rilievo nel cast dei doppiatori figurano la star di Stranger Things David Harbour e Felicia Day, nota per Supernatural. Per chi non ha giocato Mewgenics, una delle opzioni del menu principale, permette di sentire dei miagolii. Le personalità coinvolte come ospiti hanno, di fatto, solo miagolato e non espresso posizioni politiche.