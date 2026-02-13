Prima di Resonant, recupera il primo capitolo di "Control": il titolo Remedy è scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su Control che viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'89% per un costo totale e finale d'acquisto di 5,51€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La key è utilizzabile su Steam. Control è uno sparatutto in terza persona con forti elementi di avventura dinamica, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. Il gioco segue la storia di Jesse Faden, interpretata da Courtney Hope, una donna segnata da un evento soprannaturale avvenuto durante l'infanzia.