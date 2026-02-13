Prima di Resonant, recupera il primo capitolo di "Control": il titolo Remedy è scontatissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su Control che viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'89% per un costo totale e finale d'acquisto di 5,51€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La key è utilizzabile su Steam. Control è uno sparatutto in terza persona con forti elementi di avventura dinamica, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. Il gioco segue la storia di Jesse Faden, interpretata da Courtney Hope, una donna segnata da un evento soprannaturale avvenuto durante l'infanzia.
Ulteriori dettagli sul gioco
In seguito a quell'evento, Jesse entra in contatto con una misteriosa entità paranormale chiamata Polaris, che le conferisce poteri straordinari e la guida attraverso una voce nella sua mente. Nello stesso periodo, suo fratello Dylan Faden scompare dopo essere stato rapito da un'organizzazione enigmatica. Prima dell'inizio del gioco, Jesse vive nell'ombra, dedicando la propria vita alla ricerca di indizi sul destino del fratello.
Dal punto di vista del gameplay, Control riprende la classica visuale in terza persona tipica delle produzioni Remedy. I giocatori utilizzano un'arma da fuoco mutaforma, capace di trasformarsi in diverse configurazioni, come pistola o carabina, e potenziabile per migliorarne l'efficacia. A queste si affiancano abilità telecinetiche e soprannaturali: è possibile sollevare detriti per creare scudi difensivi o scagliarli contro i nemici. Qui la nostra recensione.