0

Control è stato giocato da 20 milioni di persone: anche le vendite sono ottime

Remedy Entertainment ha svelato quante copie di Control, il gioco sparatutto sci-fi, è stata in grado di vendere in questi anni. Come sempre, il numero di giocatori è ben superiore.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/02/2026
Jesse Faden in Control
Control
Control
News Video Immagini

Tramite il resoconto fiscale dell'anno terminato il 31 dicembre 2025, Remedy Entertainment ha svelato le vendite di Control, condividendo un dato che è però ancora più interessante.

Il numero di persone che ha giocato a Control è quattro volte superiore a quello degli acquirenti. Vediamo però dei dati più precisi.

Quanto ha venduto Control

Tramite i dati condivisi da Remedy Entertainment, possiamo vedere che Control ha venduto un totale di cinque milioni di copie a livello mondiale, sommando il formato fisico e quello digitale. Questo risultato è stato ottenuto dopo che, nel 2025, l'opera ha piazzato un milione di copie.

Il numero di giocatori di Control è però ben superiore a quello degli acquirenti. È infatti stato svelato che ben venti milioni di persone hanno provato l'opera, sin dall'agosto 2019. Il motivo ovviamente è da ritrovarsi nel fatto che Control è stato aggiunto all'interno di Xbox Game Pass e PS Plus, ovvero i servizi in abbonamento di Microsoft e Sony per PC e console, e altri servizi di terze parti.

Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite

Essersi fatti conoscere da una base di utenza così ampia fa sperare a Remedy di poter capitalizzare sul seguito, Control Resonant. Lo scopo della compagnia è spingere le persone a vederlo come un "acquisto obbligatorio al lancio".

Sappiamo poi che Control Resonant potrebbe avere un periodo di uscita già fissato e alquanto vicino.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Control è stato giocato da 20 milioni di persone: anche le vendite sono ottime