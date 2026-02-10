Control è stato giocato da 20 milioni di persone: anche le vendite sono ottime

Il numero di persone che ha giocato a Control è quattro volte superiore a quello degli acquirenti. Vediamo però dei dati più precisi .

Tramite il resoconto fiscale dell'anno terminato il 31 dicembre 2025, Remedy Entertainment ha svelato le vendite di Control , condividendo un dato che è però ancora più interessante.

Quanto ha venduto Control

Tramite i dati condivisi da Remedy Entertainment, possiamo vedere che Control ha venduto un totale di cinque milioni di copie a livello mondiale, sommando il formato fisico e quello digitale. Questo risultato è stato ottenuto dopo che, nel 2025, l'opera ha piazzato un milione di copie.

Il numero di giocatori di Control è però ben superiore a quello degli acquirenti. È infatti stato svelato che ben venti milioni di persone hanno provato l'opera, sin dall'agosto 2019. Il motivo ovviamente è da ritrovarsi nel fatto che Control è stato aggiunto all'interno di Xbox Game Pass e PS Plus, ovvero i servizi in abbonamento di Microsoft e Sony per PC e console, e altri servizi di terze parti.

Essersi fatti conoscere da una base di utenza così ampia fa sperare a Remedy di poter capitalizzare sul seguito, Control Resonant. Lo scopo della compagnia è spingere le persone a vederlo come un "acquisto obbligatorio al lancio".

Sappiamo poi che Control Resonant potrebbe avere un periodo di uscita già fissato e alquanto vicino.