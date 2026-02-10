Mario Tennis Fever è meglio di Aces? I primi voti sono positivi ma non troppo

Scaduto l'embargo previsto, sono uscite oggi le recensioni di Mario Tennis Fever, e i primi voti sono positivi sebbene non eccezionali in gran parte, dimostrando come il nuovo capitolo si piazzi più o meno in linea con il precedente Mario Tennis Aces.
Al momento, il nuovo gioco di tennis per Nintendo Switch 2 ha un 76 di Metascore su circa 60 recensioni, mentre è salito recentemente a 74 su OpenCritic, con una tendenza al miglioramento, da quanto sembra in questi ultimi minuti.
Il capitolo precedente per Nintendo Switch 1, Mario Tennis Aces, si è assestato su un 75 di Metascore, dunque è chiaro come le valutazioni di questo nuovo si piazzino più o meno in linea con quello, a dimostrazione di una certa continuità nella serie.
Una selezione di voti
Si tratta comunque di valutazioni in gran parte positive, ma si notano alcune estremizzazioni da un lato e dall'altro, con molti voti vanno sopra l'8 ma anche alcune sufficienze stiracchiate dalla parte opposta dello spettro.
Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere subito la nostra recensione di Mario Tennis Fever, mentre diamo un'occhiata all'andamento generale.
Ecco un elenco tratto da Metacritic:
- Daily Star - 100
- CGMagazine - 90
- Gamingbible - 90
- Nintendo Insider - 90
- Pocket Tactics - 90
- XGN - 85
- LevelUp - 85
- Voxel - 85
- Destructoid - 80
- Deserto - 80
- Nintendo Life - 80
- Screen Rant - 80
- Metro GameCentral - 80
- Siliconera - 80
- Shacknews - 80
- Gamespot - 80
- Multiplayer.it - 80
- ComicBook - 80
- Game Informer - 75
- My Nintendo News - 75
- HeuxVideo - 75
- GamesRadar+ - 70
- Gamesurf - 70
- TechRadar - 70
- IGN - 70
- Vooks - 70
- ScreenHub - 70
- Wccftech - 65
- Critical Hits - 60
- Gamereactor UK - 60
- VGC - 60
- TheGamer - 60
- Stevivor - 60
- Giant Bomb - 60
In generale, per quanto riguarda gli elementi positivi viene lodato il gameplay di base in quanto risulta sempre molto divertente, e questo emerge soprattutto negli scontri multiplayer.
Tra le critiche si nota una certa mancanza di innovazione, una scarsità di contenuti soprattutto sul fronte single player e, per alcuni, una eccessiva semplificazione di alcune meccaniche anche rispetto al capitolo precedente.