Mario Tennis Fever è meglio di Aces? I primi voti sono positivi ma non troppo

Scaduto l'embargo previsto, sono uscite oggi le recensioni di Mario Tennis Fever, e i primi voti sono positivi sebbene non eccezionali in gran parte, dimostrando come il nuovo capitolo si piazzi più o meno in linea con il precedente Mario Tennis Aces.

Al momento, il nuovo gioco di tennis per Nintendo Switch 2 ha un 76 di Metascore su circa 60 recensioni, mentre è salito recentemente a 74 su OpenCritic, con una tendenza al miglioramento, da quanto sembra in questi ultimi minuti.

Il capitolo precedente per Nintendo Switch 1, Mario Tennis Aces, si è assestato su un 75 di Metascore, dunque è chiaro come le valutazioni di questo nuovo si piazzino più o meno in linea con quello, a dimostrazione di una certa continuità nella serie.