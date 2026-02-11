La sequenza introduttiva di Mario Tennis Fever è un vero spettacolo

Nintendo ha pubblicato la sequenza introduttiva di Mario Tennis Fever, un video da due minuti che introduce i personaggi e le meccaniche del gioco con un entusiasmante taglio cinematografico che enfatizza la vivacità dei colori e la simpatia dei protagonisti.

Disponibile a partire da domani, 12 febbraio, in esclusiva per Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever si pone per certi versi come la naturale evoluzione del suo predecessore, con grafica migliorata, texture dettagliate e rifrazioni di luce più dinamiche.

I colpi di base restano simili, ma l'interazione con la pallina è profondamente cambiata: la sfera, più grande in stile Wii Sports, rende molto semplice eseguire tiri perfetti, compensando la maggiore difficoltà nell'impatto corretto.

La vera velocità del gioco emerge tuttavia con la pallina rapida, utilizzata nelle fasi finali della Storia, nei tornei e online: in questo caso gli scambi sono più veloci e richiedono riflessi pronti e precisione nella direzione dei colpi.