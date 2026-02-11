0

La sequenza introduttiva di Mario Tennis Fever è un vero spettacolo

Quando mancano ormai poche ore all'uscita ufficiale del gioco, Nintendo ha pubblicato la spettacolare sequenza introduttiva di Mario Tennis Fever.

11/02/2026
Mario si prepara alla battuta in Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever
Nintendo ha pubblicato la sequenza introduttiva di Mario Tennis Fever, un video da due minuti che introduce i personaggi e le meccaniche del gioco con un entusiasmante taglio cinematografico che enfatizza la vivacità dei colori e la simpatia dei protagonisti.

Disponibile a partire da domani, 12 febbraio, in esclusiva per Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever si pone per certi versi come la naturale evoluzione del suo predecessore, con grafica migliorata, texture dettagliate e rifrazioni di luce più dinamiche.

I colpi di base restano simili, ma l'interazione con la pallina è profondamente cambiata: la sfera, più grande in stile Wii Sports, rende molto semplice eseguire tiri perfetti, compensando la maggiore difficoltà nell'impatto corretto.

Mario Tennis Fever, la recensione: l'idraulico torna in campo, nel nostro nuovo sport nazionale! Mario Tennis Fever, la recensione: l’idraulico torna in campo, nel nostro nuovo sport nazionale!

La vera velocità del gioco emerge tuttavia con la pallina rapida, utilizzata nelle fasi finali della Storia, nei tornei e online: in questo caso gli scambi sono più veloci e richiedono riflessi pronti e precisione nella direzione dei colpi.

Tanti contenuti

Accolto dalla stampa con voti tendenzialmente positivi, Mario Tennis Fever vanta un roster composto da quasi quaranta personaggi, che risultano suddivisi in categorie come versatili, potenti o tecnici.

La novità principale sono però le Racchette Frenesia, che sostituiscono i colpi speciali di Aces con poteri unici: alcune rendono invisibile la pallina, altre creano colpi a forma di missile o ostacoli sul campo.

L'effetto si attiva solo dopo il rimbalzo, permettendo di effettuare dei contrattacchi strategici. La barra della salute aggiunge inoltre un elemento in stile picchiaduro, rallentando o spostando i tennisti dopo molti colpi subiti.

