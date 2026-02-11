Xbox Game Pass febbraio 2026: tutti i giochi della prima metà del mese

Comincia a scaldarsi l'annata con un'infornata alquanto ricca di giochi in questa prima parte del mese: facciamo dunque una panoramica sui giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà di febbraio, con 11 titoli che arrivano a ingrossare le file nel catalogo. Siamo ancora a un ritmo piuttosto lento per quanto riguarda le nuove uscite, ma come abbiamo visto anche verso la fine del mese scorso si inizia a intravedere qualcosa di importante, come il lancio di High on Life 2 che caratterizza queste due settimane con una prima novità di un certo rilievo, ma siamo solo all'inizio dell'anno. Per il resto, c'è da segnalare come il livello Premium si stia consolidando come un'offerta decisamente solida e la cosa emerge con una certa evidenza proprio nei periodi in cui le nuove uscite sul mercato sono in numero minore, perché tutte le altre introduzioni in catalogo arrivano anche nel livello intermedio dell'abbonamento, che in rapporto al prezzo sembra sempre più un'offerta allettante. Xbox Game Pass potrebbe espandersi con altri servizi di terze parti in futuro Ricordiamo peraltro che a metà febbraio Game Pass perderà un solo gioco, ovvero Madden NFL 24, peraltro già sostituito con il capitolo attuale.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 3 febbraio (Ultimate, Premium, PC) La serie Yakuza si sta espandendo verso confini veramente imprevedibili, come dimostra il nuovo Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Il pirata Goro e la sua ciurma Protagonista della storia qui è Goro Majima, che dopo aver perso la memoria si reinventa come pirata e decide di solcare i mari a bordo di un veliero. Se la premessa sembra folle, aspettate di vedere lo sviluppo della vicenda: d'altra parte il personaggio in questione ci ha piuttosto abituato a stranezze e stile di vita alquanto sopra le righe, dunque una sua nuova interpretazione da pirata Yakuza sembra perfettamente in linea con le sue caratteristiche. Il gameplay misto tipico della serie assume ulteriori connotati variegati, come abbiamo visto nella nostra recensione di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, aggiungendo anche la dinamica della navigazione e le battaglie navali e alle solite questioni di vita quotidiana per un romantico criminale, ora diventato anche terrore dei sette mari.

Madden NFL 26 - Cloud, Xbox e PC, 5 febbraio (Ultimate, PC) La collaborazione con EA porta nel catalogo anche il nuovo Madden NFL 26, titolo che ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta della maggiore simulazione videoludica dedicata al football americano e dotata della licenza ufficiale del campionato nazionale statunitense. Scena da una partita in Madden NFL 26 Fenomeno ovviamente massiccio in Nord America, dalle nostre parti è una cosa che potrebbe interessare pochi utenti, ma gli appassionati di questo sport hanno qui un punto di riferimento indispensabile per quanto riguarda il fronte dei videogiochi. Come succedere per la serie calcistica di EA, anche questa procede per evoluzione lenta, ma costante, proponendo diverse novità oltre ovviamente agli aggiornamenti delle licenze: Madden NFL 26 consente di affrontare il gioco attraverso diverse modalità di gioco come Franchise, Superstar e Ultimate Team, spaziando dalla carriera in single player a svariate possibilità multiplayer, tutte supportate da un notevole motore di gestione delle animazioni e della fisica.

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 5 febbraio (Ultimate, Premium, PC) Considerando che in Paw Patrol ogni personaggio canino è collegato anche a un proprio specifico veicolo speciale, bastava fare due più due per trovare una valida idea da sfruttare in ambito videoludico: ecco dunque l'immancabile gioco di corse arcade sui kart con Paw Patrol Rescue Wheels: Championship. Una rutilante corsa in Paw Patrol Rescue Wheels: Championship Come da tradizione, si tratta di scegliere un personaggio e il relativo veicolo e lanciarsi in corse su percorsi arditi che riproducono ambientazioni tipiche della serie animata, proponendo situazioni simili a quelle del cartone animato ma tutte impostate in chiave motoristica. Ci troviamo dunque a correre sfruttando abilità alla guida ed eventuali power-up da Adventure Bay a Foggy Bottom, in solitaria o in varie modalità multigiocatore. Paw Patrol Rescue Wheels: Championship prosegue il filone dei giochi per bambini e famiglie che ormai conta una notevole quantità di titoli all'interno del catalogo di Game Pass.

Relooted - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 10 febbraio (Ultimate, PC) Dal team africano Nyamakop arriva un'interessante interpretazione dell'action tattico a scorrimento, basata su un'idea originale e dotata di un certo peso. Un momento di preparazione al colpo in Relooted Ci troviamo a guidare una banda di ladri specializzati nel furto di opere d'arte e reperti archeologici, solo che questi colpi vengono eseguiti per restituire gli oggetti ai loro paesi d'origine, legittimi proprietari. Caratterizzato da grafica 3D, ma con un'impostazione in gran parte bidimensionale, Relooted ci mette alla guida di un gruppo di specialisti dell'infiltrazione e del furto, con la possibilità di sfruttare le specifiche abilità ed equipaggiamenti di ognuno per entrare all'interno di vari musei eludendo i sistemi di sicurezza e portare via gli oggetti di interesse. Con un particolare stile "retrofuturista", Relooted rappresenta un interessante misto di elementi d'azione in stile platform e gioco tattico con caratteristiche da puzzle in diversi frangenti, con un gameplay vario e molto interessante.

BlazBlue Entropy Effect X - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 12 febbraio (Ultimate, PC) Da Astrolabe Games e il team di sviluppo 91Act arriva un interessante action roguelike a scorrimento basato sulla nota serie di picchiaduro sviluppata da Arc System Works, con BlazBlue Entropy Effect X. Uno scontro nella struttura 2D classica di BlazBlue Entropy Effect X Dopo il lungo periodo di accesso anticipato su PC, il gioco arriva anche su console e debutta direttamente all'interno del catalogo di Game Pass per quanto riguarda Xbox. È un gioco d'azione roguelite ambientato nell'universo di BlazBlue, caratterizzato da una particolare grafica 2D e con combattimenti eleganti e frenetici, con comandi precisi e reattivi. In BlazBlue Entropy Effect X possiamo controllare una schiera di personaggi unici tratti dalla famosa serie BlazBlue, ma calati in una nuova esperienza di gioco, che riprende lo stile classico degli action a scorrimento ma con l'introduzione di elementi innovativi dati dalle caratteristiche roguelike. La storia racconta di Ace e dei suoi disperati tentativi di salvare il mondo in rovina esplorando una strana dimensione chiamata Mare delle Possibilità, che a ogni tentativo propone situazioni diverse e trasforma lo stesso protagonista.

Roadside Research (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 12 febbraio (Ultimate, PC) Per l'angolo della stranezza di questa prima parte di febbraio, Game Pass propone Roadside Research, una specie di simulazione cooperativa che ci mette in una situazione davvero peculiare. I normalissimi impiegati alla stazione di servizio di Roadside Research Da uno a quattro giocatori si ritrovano a gestire una stazione di servizio portando avanti tutte le tipiche attività che questa richiede: fare rifornimento alle auto, gestire il negozio mantenendo ordine tra conti e scaffali, fornire vari servizi. Solo che in verità siete degli alieni, "abilmente" nascosti sotto maschere fatte con foglietti di carta attaccati alla faccia, e mentre portate avanti le banali attività quotidiane dovete anche procedere con la vostra missione principale, ovvero la conquista della Terra. Senza farvi scoprire, dovete dunque effettuare continue ricerche sugli umani, elaborando e utilizzando strumenti sempre più sofisticati e addentrandovi sempre più nella coscienza di questa specie, al contempo cercandone i punti deboli i modi in cui può essere dominata.

Starsand Island - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 12 febbraio (Ultimate, PC) Non poteva mancare anche una buona dose di simulazione di vita rilassante, fra le tante proposte diverse di questa mandata di febbraio. Ecco dunque Starsand Island, che propone di costruire e gestire una fattoria all'interno di un'isola paradisiaca a stretto contatto con la natura. Un momento conviviale nel verde di Starsand Island Come suggerisce anche il nome, si tratta di un titolo che ricorda piuttosto da vicino il celebre Stardew Valley, incentrandosi sull'agricoltura, l'allevamento ma anche su numerose attività collaterali come pesca, esplorazione e mini-game assortiti, oltre a prendere parte a vari eventi del paese e intessere relazioni con i suoi abitanti. La particolarità principale di Starsand Island è la caratterizzazione grafica in stile anime di notevole fattura, che contribuisce a costruire un'atmosfera affascinante e trasognata.

High on Life 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 13 febbraio (Ultimate, PC) Probabilmente l'uscita di maggior rilievo di questa infornata, se si considera che è un lancio diretto all'interno del catalogo, è High on Life 2, seguito di un titolo che si è fatto conoscere proprio attraverso il Game Pass. Lo strano sparatutto fantascientifico, costruito come una parodia del genere ma riuscendo nella difficile impresa di esserne al contempo anche un ottimo esponente, è riuscito a conquistare tutti e, passando anche attraverso lo scandalo che ha coinvolto l'autore originale Justin Roiland (autore anche di Rick and Morty), si è evoluto in questo secondo capitolo. Gli ingredienti sono quelli dell'originale: una sarcastica reinterpretazione degli stilemi dello sparatutto in prima persona e della fantascienza, ma che prendono in giro anche diversi aspetti della cultura popolare e della società contemporanea, senza però dimenticare il gameplay. Questo è forse l'aspetto che colpiva di più nel primo capitolo e che sembra essere rimasto intatto, come riferito anche nel nostro provato di High on Life 2: la capacità di far ridere, cosa già non comune in un videogioco, e risultare anche divertente da giocare.

Kingdom Come: Deliverance - Cloud, Xbox e PC, 13 febbraio (Ultimate, Premium, PC) Considerando il tempo passato dalla sua uscita e le volte in cui è stato messo in forte sconto, ci sono grandi possibilità che tutti gli interessati abbiano già giocato a Kingdom Come: Deliverance, ma nel caso in cui non l'abbiate fatto ora non avete più scuse. Una scena dalla Boemia del XV secolo in Kingdom Come: Deliverance Warhorse è riuscita a costruire un gioco di ruolo in grado di proporre qualcosa di veramente peculiare, a partire dall'ambientazione. Kingdom Come: Deliverance può essere considerato quasi una simulazione medievale, perché ci pone a contatto con eventi piuttosto realistici, in uno scenario che ricostruisce con precisione storica i luoghi della Boemia del XV secolo. Il fascino di una full immersion nella realtà medievale dell'Europa dell'Est rappresenta già un grande stimolo a lanciarsi in questo titolo, ma al suo interno troviamo anche un'ottima costruzione delle quest e un open world in grado di garantire una notevole libertà d'azione. Il secondo capitolo, uscito di recente, ne rappresenta un'evoluzione sostanziale, ma prima di procedere con quello dovreste proprio dare un'occhiata anche al capostipite, da febbraio anche su Game Pass.

Avatar: Frontiers of Pandora - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 17 febbraio (Ultimate, PC) Forse non ha lasciato un enorme impatto su critica e pubblico, ma Avatar: Frontiers of Pandora resta un titolo notevole sotto vari aspetti, sia dal punto di vista tecnico che per il suo affascinante open world. Una fase in volo in Avatar: Frontiers of Pandora Graficamente, il gioco di Ubisoft è una produzione impressionante, che davvero sembra gettarci nel fantastico mondo di Pandora creato per la serie cinematografica di James Cameron, riprodotto con fedeltà. Gran parte del lavoro di costruzione del mondo è stato fatto in precedenza, dalla casa di produzione dei film e dagli addetti alla computer grafica che hanno stabilito l'estetica e l'aspetto di Pandora, ma i grafici di Massive Entertainment hanno davvero saputo riprendere quegli stessi elementi e renderli interagibili in un videogioco. Di fatto, come riferito nella nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora, il gioco è una piena estensione dei film cinematografici in versione interattiva, che trasforma quelle avventure in un'esperienza in prima persona forse non di enorme impatto sul fronte del gameplay ma sicuramente memorabile dal punto di vista tecnico e per i grandi appassionati della serie.

Avowed - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 17 febbraio (Premium) Dopo il lancio avvenuto direttamente nel catalogo di Game Pass Ultimate un anno fa, Avowed arriva ora anche nel tier Premium, ed è un'uscita da non farsi scappare. Uno scontro nelle Terre Viventi di Eora in Avowed È un gioco di ruolo fantasy da parte di Obsidian, e questo basta già a inquadrare la questione e renderlo uno dei titoli più interessanti all'interno del servizio, ma ci sono varie caratteristiche che lo rendono anche un progetto peculiare nella ricca produzione del team. È un action RPG in prima persona che ci immerge nuovamente nel mondo di Eora, conosciuto già con la serie Pillars of Eternity, ma consente di esplorare una zona inedita, strana e affascinante come le Living Lands, che sembrano riservare sorprese e meraviglie dietro ogni anfratto. Nel ruolo di un inviato dell'Impero Aedyr siamo chiamati a indagare sulla misteriosa piaga del "Dream Scourge" che si sta diffondendo nella zona, ma come da tradizione Obsidian possiamo plasmare la storia e il protagonista con un notevole grado di libertà, data l'ampia possibilità di scelta lasciata al giocatore. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Avowed.