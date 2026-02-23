Xbox Game Pass potrebbe includere l'abbonamento a World of Warcraft e altri bonus, in futuro

Secondo il noto giornalista/insider Jez Corden di Windows Central, Microsoft starebbe attualmente studiando nuove possibilità per aumentare il valore percepito di Xbox Game Pass includendo altri bonus come l'abbonamento a World of Warcraft e altri elementi.
L'intervento di Corden durante il podcast The Xbox Two ha coperto vari aspetti di Xbox, sempre secondo voci non ben definite che sarebbero giunte al giornalista, il quale però è considerato fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda l'argomento.
Tra le varie cose, viene confermato il fatto che Microsoft avrebbe come obiettivo il fatto di lanciare la nuova Xbox verso la fine del 2027, ribadendo quello che è emerso già in precedenza sull'argomento, da parte anche di AMD.
Aumentare il valore
Per quanto riguarda le strategie a lungo termine, sembra che Xbox abbia intenzione di proseguire con l'apertura multipiattaforma, forse adottando in certi casi una sorta di esclusiva temporale, ma le recenti esternazioni di Asha Sharma, la nuova CEO di Xbox, non andrebbero prese come un ripensamento su questo fronte.
Per quanto riguarda il Game Pass, riprendendo l'argomento principale, Microsoft starebbe pensando a modi per incrementare il valore dell'abbonamento Ultimate e renderlo più appetibile anche al nuovo prezzo di 30 dollari (26,99€ dalle nostre parti).
Come era emerso anche nei giorni scorsi, si tratterebbe di incrementare i bonus, magari includendo ulteriori servizi e ovviamente il catalogo.
Corden menziona la possibilità che possa includere l'abbonamento a World of Warcraft o a Fallout First, mantenendo dunque il prezzo attuale ma aumentando l'offerta in maniera da farlo percepire come più conveniente.