Xbox Game Pass potrebbe includere l'abbonamento a World of Warcraft e altri bonus, in futuro

Secondo il noto giornalista/insider Jez Corden di Windows Central, Microsoft starebbe attualmente studiando nuove possibilità per aumentare il valore percepito di Xbox Game Pass includendo altri bonus come l'abbonamento a World of Warcraft e altri elementi.

L'intervento di Corden durante il podcast The Xbox Two ha coperto vari aspetti di Xbox, sempre secondo voci non ben definite che sarebbero giunte al giornalista, il quale però è considerato fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda l'argomento.

Tra le varie cose, viene confermato il fatto che Microsoft avrebbe come obiettivo il fatto di lanciare la nuova Xbox verso la fine del 2027, ribadendo quello che è emerso già in precedenza sull'argomento, da parte anche di AMD.