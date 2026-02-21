Dal rilancio delle esclusive Xbox al ritorno all'interfaccia di 360, la nuova CEO si scatena su X

Per questo motivo, probabilmente non è il caso di dare gran peso ad alcune risposte emerse nelle ore scorse, che pur provenendo da quella che è in effetti la nuova guida di Xbox risultano talmente vaghe da sembrare semplicemente delle testimonianze di entusiasmo nei confronti del suo nuovo ruolo.

L'idea è che la nuova guida di Xbox, scelta da Microsoft per sostituire il partente Phil Spencer , voglia soprattutto farsi conoscere e dimostrare come sia particolarmente attiva in ambito social, una persona che risponde direttamente alle domande degli utenti e fornire così un'immagine in grado di infondere una certa fiducia nei giocatori , dunque le sue affermazioni vanno soppesate su questa prospettiva.

Un grande entusiasmo, se non altro

In particolare, sta facendo discutere una risposta di Sharma a un utente che, su X, aveva chiesto della possibilità di tornare a una politica di esclusive su Xbox, ovvero effettuare una marcia indietro rispetto all'apertura totale che Microsoft ha istituito in questi anni portando i suoi giochi su tutte le piattaforme.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sharma ha risposto a questo utente con "Hear you", ovvero "ti ascolto", e per molti questa affermazione indicherebbe la volontà di accogliere la richiesta dell'utente, e dunque di fatto tornare alle esclusive Xbox senza portare i giochi su altre piattaforme.

In verità, tale soluzione sembra ormai poco praticabile: non è detto che ci possa essere una revisione generale della politica che magari limiti l'apporto di giochi Xbox su tutte le piattaforme, ma tornare alle esclusive per Microsoft sembrerebbe alquanto illogico e anacronistico a questo punto.

Considerando gli ottimi risultati commerciali ottenuti con l'aperture alle altre console e la difficoltà dell'hardware Xbox a imporsi sul mercato, scegliere di tornare alle esclusive potrebbe essere alquanto deleterio a questo punto della storia.

Un altro post di Sharma è risultato alquanto curioso: rispondendo all'account ufficiale Xbox, il nuovo CEO ha domandato "Dovremmo riportare la dashboard con le blade?" Recuperando l'idea della vecchia interfaccia di Xbox 360.

Anche in questo caso va presa probabilmente come una battuta, che punta qui soprattutto a stuzzicare i fan di vecchia data che possono essere nostalgici del periodo della vecchia console Microsoft.