Durante la GDC 2026, Microsoft ha annunciato che sviluppare e pubblicare giochi per Xbox diventerà molto più veloce, praticamente come - uh - su PC. Che la strada fosse quella era effettivamente già chiaro, ma le novità rivelate dalla casa di Redmond restano molto interessanti.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda i tempi di configurazione dell'ambiente di sviluppo: solo due anni fa servivano circa trenta giorni per iniziare a lavorare su Xbox, mentre in precedenza il processo poteva richiedere addirittura dei mesi.

Oggi invece gli sviluppatori possono ottenere un ambiente funzionante in circa trenta minuti: un miglioramento netto, reso possibile anche dalla semplificazione della burocrazia, visto che gli accordi per diventare partner Xbox vengono ora generati automaticamente, riducendo i tempi di gestione di oltre il 90%.

Parallelamente, Microsoft ha reso pubblica gran parte della documentazione dedicata alla piattaforma, consentendo agli sviluppatori di consultare liberamente le linee guida senza dover prima entrare nel programma partner.

Anche il Game Development Kit di Xbox è ora accessibile pubblicamente e può essere installato con un semplice comando tramite il gestore pacchetti di Windows. Inoltre, i giochi Xbox vengono compilati come normali progetti x64, proprio come accade su PC.