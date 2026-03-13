I giochi Xbox in retrocompatibilità potrebbero arrivare su Windows 11

Durante la GDC 2026, Microsoft ha rilanciato la retrocompatibilità di Xbox facendo pensare che il programma potrebbe tornare a breve con diverse novità, e una di queste potrebbe essere l'arrivo dei vecchi giochi Xbox su Windows 11.

Come abbiamo visto, durante la sua conferenza alla GDC 2026, il responsabile della next gen di Xbox, Jason Ronald, ha riferito che sono in arrivo nuovi modi per giocare vecchi titoli, e forse si riferiva alla possibilità di giocare a tali giochi anche su PC attraverso Windows 11.

La questione non è certa, ma il discorso era in effetti incentrato sulla convergenza tra l'ambito Xbox e quello PC, che dovrebbe raggiungere un nuovo livello con la prossima generazione rappresentata da Xbox Helix e l'ambiente di sviluppo unificato.