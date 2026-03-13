I giochi Xbox in retrocompatibilità potrebbero arrivare su Windows 11

Durante la GDC 2026, Microsoft ha rilanciato la retrocompatibilità di Xbox facendo pensare che il programma potrebbe tornare a breve con diverse novità, e una di queste potrebbe essere l'arrivo dei vecchi giochi Xbox su Windows 11.
Come abbiamo visto, durante la sua conferenza alla GDC 2026, il responsabile della next gen di Xbox, Jason Ronald, ha riferito che sono in arrivo nuovi modi per giocare vecchi titoli, e forse si riferiva alla possibilità di giocare a tali giochi anche su PC attraverso Windows 11.
La questione non è certa, ma il discorso era in effetti incentrato sulla convergenza tra l'ambito Xbox e quello PC, che dovrebbe raggiungere un nuovo livello con la prossima generazione rappresentata da Xbox Helix e l'ambiente di sviluppo unificato.
Convergenza totale anche sulla retrocompatibilità?
"Siamo impegnati a mantenere i giochi delle nostre quattro generazioni di Xbox giocabili per gli anni a venire", ha spiegato Ronald, ribadendo l'impegno preso da Microsoft sulla retro-compatibilità estesa alle varie generazioni di Xbox.
Considerando la convergenza degli ambienti PC e Xbox, è possibile che questo impegno sulla retrocompatibilità si estenda alla possibilità che i vecchi giochi, quantomeno quelli appartenenti alle generazioni Xbox e Xbox 360 ma forse anche oltre, possano poi essere giocabili su PC.
Sulla questione si è espresso anche il noto leaker NateTheHate, il quale ha affermato che il fatto di rendere i giochi retrocompatibili giocabili su PC è "il loro obiettivo da anni", a quanto pare. "Il team Xbox dedicato alla retrocompatibilità vuole portare i giochi Xbox e Xbox 360 della libreria digitale da tempo su PC".
Forse potrebbero essere questi i "nuovi modi" con cui poter giocare ai vecchi titoli Xbox? Tra le ipotesi era emersa anche la possibilità dell'applicazione delle tecnologie con intelligenza artificiale per semplificare ed estendere le possibilità di retrocompatibilità, in ogni caso ne sapremo di più presto, visto che si tratta di un elemento importante delle novità in arrivo per il 25° anniversario di Xbox.