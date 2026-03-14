Ricordate Project Moorcroft? Microsoft l'ha appena ucciso

Un dirigente di Xbox ha confermato ufficialmente alla testata Bloomberg che Project Moorcroft , il programma annunciato nel 2022 per portare le demo dei giochi su Xbox Game Pass, è stato cancellato. Purtroppo non si è mai concretizzato e ora è stato anche cancellato. Microsoft sostiene però che l'idea alla base del progetto continua a vivere in altre iniziative, legate sempre alla promozione delle demo .

Quando fu presentato, Project Moorcroft faceva parte della strategia di Microsoft per rafforzare l'ecosistema Xbox, in particolare il Game Pass. L'obiettivo era offrire demo curate di giochi in arrivo sul servizio in abbonamento, finanziate direttamente dall'azienda: Microsoft avrebbe pagato gli sviluppatori di terze parti per realizzarle e, in cambio, avrebbe fornito dati su come i giocatori interagivano con le versioni di prova, utili per migliorare i titoli prima dell'uscita.

Un controller di Xbox

A quasi quattro anni dall'annuncio, però, il progetto è rimasto lettera morta. Il direttore globale del programma ID@Xbox, Guy Richards, ha spiegato che Moorcroft era nato per sperimentare modi per sostenere lo sviluppo di demo, ma che l'azienda ha poi preso "una direzione leggermente diversa". Al posto del programma originale, Microsoft vuole puntare su dei festival periodici organizzati tramite ID@Xbox, che permettono ai giocatori di provare in anticipo alcuni titoli indipendenti. Il modello sembra essere quello dei Next Fest di Steam.

Secondo Richards, questi eventi offrono vantaggi simili a quelli di Moorcroft: i giocatori possono scoprire i giochi prima dell'uscita, mentre gli sviluppatori ottengono visibilità, liste dei desideri o sconti che aiutano le vendite. In questo senso, ha suggerito il dirigente, "lo spirito" del progetto continua a esistere, anche se il programma originale è stato abbandonato.