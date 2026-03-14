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I voti di Edge lodano Resident Evil Requiem, ma stroncano God of War: Sons of Sparta e Scott Pilgrim EX

Sono emersi i voti espressi nell'ultimo numero della rivista Edge, che premiano Resident Evil Requiem ma stroncano altri giochi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/03/2026
Leon in Resident Evil Requiem

Come è ormai tradizione da anni, non appena la rivista Edge arriva nei mani dei lettori, i voti dati ai giochi recensiti finiscono online. L'ultimo numero, che ha in copertina Control Resonant, vede analizzati diversi titoli importanti usciti nelle ultime settimane. In particolare, è stato lodato Resident Evil Requiem di Capcom, che si è portato a casa un sonoro 9, considerato un ottimo amalgama di due stili di gioco differenti.

I sommersi e i salvati

Ottimi anche i voti di Paranormasight: The Mermaid's Curse e Mythmatch, che hanno conquistato l'8.

I giochi peggiori del mese sono High On Life 2 (5), che viene definito incapace di colmare l'assenza di Roiland; God of War: Sons of Sparta (5), di cui viene criticato fortemente il design e, soprattutto, Scott Pilgrim EX che con il suo 3 batte gli altri due, considerato troppo confusionario.

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Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei giochi recensiti, con relativi voti:

  • Resident Evil Requiem - 9
  • John Carpenter's Toxic Commando - 6
  • Planet of Lana II: Children of the Leaf - 7
  • Mario Tennis Fever - 6
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 7
  • Esoteric Ebb - 6
  • High On Life 2 - 5
  • Relooted - 6
  • Paranormasight: The Mermaid's Curse - 8
  • Mythmatch - 8
  • God of War: Sons of Sparta - 5
  • Scott Pilgrim EX - 3
#Voti della critica
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