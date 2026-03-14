I voti di Edge lodano Resident Evil Requiem, ma stroncano God of War: Sons of Sparta e Scott Pilgrim EX

Come è ormai tradizione da anni, non appena la rivista Edge arriva nei mani dei lettori, i voti dati ai giochi recensiti finiscono online. L'ultimo numero, che ha in copertina Control Resonant, vede analizzati diversi titoli importanti usciti nelle ultime settimane. In particolare, è stato lodato Resident Evil Requiem di Capcom, che si è portato a casa un sonoro 9, considerato un ottimo amalgama di due stili di gioco differenti.