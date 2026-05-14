I voti di Edge promuovono Saros e Mixtape e bocciano Tomodachi Life e diversi altri

Come da tradizione, con l'uscita del nuovo numero riportiamo anche i voti assegnati dalla storica rivista Edge, che in questo caso raccoglie una notevole quantità di recensioni: tra le valutazioni più interessanti vediamo le promozioni di Saros e Mixtape e le bocciature di Tomodachi Life e diversi altri.

Vediamo dunque l'elenco dei voti assegnati in questo numero di Edge:

Saros - 9

Pragmata - 7

Tides of Tomorrow - 7

Aphelion - 4

Replaced - 6

Vampire Crawlers - 8

Mouse: PI for Hire - 5

Tomodachi Life - 5

Dosa Divas - 5

Mixtape - 9

Will: Follow The Light - 3

Kiln - 5

Cthulhu: The Cosmic Abyss - 6

Titanium Court - 9

Come sempre, le valutazioni possono fare alquanto discutere, specialmente per quanto riguarda le insufficienze o voti più bassi di quanto ci si possa aspettare.