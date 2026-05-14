I voti di Edge promuovono Saros e Mixtape e bocciano Tomodachi Life e diversi altri

Come da tradizione, con l'uscita del nuovo numero riportiamo anche i voti assegnati dalla storica rivista Edge, che in questo caso raccoglie una notevole quantità di recensioni: tra le valutazioni più interessanti vediamo le promozioni di Saros e Mixtape e le bocciature di Tomodachi Life e diversi altri.
Vediamo dunque l'elenco dei voti assegnati in questo numero di Edge:
- Saros - 9
- Pragmata - 7
- Tides of Tomorrow - 7
- Aphelion - 4
- Replaced - 6
- Vampire Crawlers - 8
- Mouse: PI for Hire - 5
- Tomodachi Life - 5
- Dosa Divas - 5
- Mixtape - 9
- Will: Follow The Light - 3
- Kiln - 5
- Cthulhu: The Cosmic Abyss - 6
- Titanium Court - 9
Come sempre, le valutazioni possono fare alquanto discutere, specialmente per quanto riguarda le insufficienze o voti più bassi di quanto ci si possa aspettare.
Valutazioni discutibili, in certi casi
Piuttosto prevedibili, visti i risultati raccolti anche altrove, le valutazioni di Saros e Mixtape, con quest'ultimo che tra l'altro continua a far scaturire un po' di controversie soprattutto per quanto riguarda il contrasto tra i voti della critica e quelli del pubblico.
Piuttosto sorprendente il 7 a Pragmata, che è stato comunque apprezzato ma sembra mancare un po' di quel quid che caratterizza altre produzioni Capcom e le porta all'eccellenza.
Decisamente stroncati Will: Follow the Light e Aphelion, mentre insufficienti risultano anche Kiln, Mouse: PI for Hire e Tomodachi Life, tutti titoli che hanno ottenuto ben altri riconoscimenti su altre testate della critica videoludica.
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