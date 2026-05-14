5

I voti di Edge promuovono Saros e Mixtape e bocciano Tomodachi Life e diversi altri

Come da tradizione, diamo un'occhiata alle valutazioni date anche in questo numero dalla storica rivista Edge, che come al solito riserva alcune sorprese rispetto a quanto visto altrove.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/05/2026
Il protagonista di Saros

Come da tradizione, con l'uscita del nuovo numero riportiamo anche i voti assegnati dalla storica rivista Edge, che in questo caso raccoglie una notevole quantità di recensioni: tra le valutazioni più interessanti vediamo le promozioni di Saros e Mixtape e le bocciature di Tomodachi Life e diversi altri.

Vediamo dunque l'elenco dei voti assegnati in questo numero di Edge:

  • Saros - 9
  • Pragmata - 7
  • Tides of Tomorrow - 7
  • Aphelion - 4
  • Replaced - 6
  • Vampire Crawlers - 8
  • Mouse: PI for Hire - 5
  • Tomodachi Life - 5
  • Dosa Divas - 5
  • Mixtape - 9
  • Will: Follow The Light - 3
  • Kiln - 5
  • Cthulhu: The Cosmic Abyss - 6
  • Titanium Court - 9

Come sempre, le valutazioni possono fare alquanto discutere, specialmente per quanto riguarda le insufficienze o voti più bassi di quanto ci si possa aspettare.

Valutazioni discutibili, in certi casi

Piuttosto prevedibili, visti i risultati raccolti anche altrove, le valutazioni di Saros e Mixtape, con quest'ultimo che tra l'altro continua a far scaturire un po' di controversie soprattutto per quanto riguarda il contrasto tra i voti della critica e quelli del pubblico.

Piuttosto sorprendente il 7 a Pragmata, che è stato comunque apprezzato ma sembra mancare un po' di quel quid che caratterizza altre produzioni Capcom e le porta all'eccellenza.

Mixtape, la recensione del greatest hits musicale sulla fine dell'adolescenza Mixtape, la recensione del greatest hits musicale sulla fine dell’adolescenza

Decisamente stroncati Will: Follow the Light e Aphelion, mentre insufficienti risultano anche Kiln, Mouse: PI for Hire e Tomodachi Life, tutti titoli che hanno ottenuto ben altri riconoscimenti su altre testate della critica videoludica.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Voti della critica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I voti di Edge promuovono Saros e Mixtape e bocciano Tomodachi Life e diversi altri