Final Fantasy 8 Remake "Il Film" è stato creato da alcuni fan con l'IA, ecco la prima parte

Dopo aver visto la ricostruzione effettuata sul settimo capitolo, potremmo forse farci un'idea su come potrebbe apparire un Final Fantasy 8 Remake guardando questa prima parte del "film" che alcuni appassionati stanno costruendo con l'intelligenza artificiale.
Si tratta ovviamente di una produzione totalmente fan-made che non ha nulla di ufficiale e pare sia interamente costruita utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, ma si tratta comunque di un notevole risultato, almeno per quanto riguarda questa prima parte.
Lo youtuber FusionVerse Production sta lavorando da tempo a questo progetto, e oggi ha pubblicato quella che dovrebbe essere la vera e propria prima parte del film, che riprende la storia del gioco.
Un risultato notevole
La cosa interessante è che la traduzione in forma "cinematografica", per così dire, segue abbastanza fedelmente la storia e anche le scene viste nel gioco, dunque questo video può davvero far pensare a come potrebbe apparire un Final Fantasy 8 Remake di prossima generazione.
Sebbene si tratti di un'elaborazione effettuata dall'IA, la resa di personaggi e scenari è notevole, e soprattutto appare piuttosto fedele agli originali del gioco Square Enix.
In base a quanto riferito dall'autore, si tratta di un montaggio di oltre 400 clip più brevi, aggiustate e corrette per poter essere messe in una lunga sequenza e dare il senso di un vero e proprio "film", o almeno di una parte di questo.
Si tratta solo della prima parte e restiamo dunque in attesa di vedere il prosieguo di questo particolare progetto. Nel frattempo rimaniamo in attesa di informazioni sull'uscita di Final Fantasy 7 Remake Parte 3.
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