Final Fantasy 8 Remake "Il Film" è stato creato da alcuni fan con l'IA, ecco la prima parte

Dopo aver visto la ricostruzione effettuata sul settimo capitolo, potremmo forse farci un'idea su come potrebbe apparire un Final Fantasy 8 Remake guardando questa prima parte del "film" che alcuni appassionati stanno costruendo con l'intelligenza artificiale.

Si tratta ovviamente di una produzione totalmente fan-made che non ha nulla di ufficiale e pare sia interamente costruita utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, ma si tratta comunque di un notevole risultato, almeno per quanto riguarda questa prima parte.

Lo youtuber FusionVerse Production sta lavorando da tempo a questo progetto, e oggi ha pubblicato quella che dovrebbe essere la vera e propria prima parte del film, che riprende la storia del gioco.