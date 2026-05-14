Assassin's Creed Black Flag Resynced mostra il gameplay sottomarino

In questo remake ci saranno varie novità, compresa la possibilità di esplorare aree sottomarine più elaborate rispetto a quelle dell'originale . Ora, IGN USA ha pubblicato un video nel quale mette in mostra il gameplay subacqueo di Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Uno dei grandi giochi di Ubisoft in arrivo è Assassin's Creed Black Flag Resynced , il remake del quarto capitolo numerato della serie dedicata agli Assassini e ai Templari.

Il video di Assassin's Creed Black Flag Resynced

Il video condiviso da IGN USA dura solo un minuto, ma permette di farsi un'idea della qualità grafica di Assassin's Creed Black Flag Resynced e delle meccaniche di esplorazione sottomarina del videogioco in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X | S.

Sotto il livello dell'acqua potremo trovare dei tesori, così come varie creature marine, compreso un pericoloso squalo. Ci sono anche dei punti da usare per darci delle spinte ed esplorare più rapidamente, mentre lottiamo contro la nostra riserva di ossigeno (che pare ancora una volta molto generosa). In ogni caso, sparsi qui e là vi sono dei barili capovolti pieni di aria, dove recuperare il respiro per poi riprendere l'esplorazione.

Diteci, cosa ne pensate di questa breve presentazione? Assassin's Creed Black Flag Resynced vi ha colpiti fino ad ora, oppure siete più interessati a opere nuove come Codename Hexe?

Vi ricordiamo infine che è in corso una caccia al tesoro da 500.000 dollari per Assassin's Creed: Black Flag Resynced.