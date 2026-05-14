Hell Let Loose: Vietnam ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Il team Expression Games e l'editore Team17 hanno infine annunciato la data di uscita di Hell Let Loose: Vietnam, attraverso un nuovo trailer dedicato proprio all'informazione in questione, oltre a pubblicare dettagli su prezzo ed edizioni.

Il gioco sarà dunque disponibile il 18 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S e arriverà in due edizioni, Standard e Deluxe Edition, caratterizzate da contenuti e prezzi differenti.

La Standard Edition costa 39,99€ e contiene semplicemente il gioco, mentre la Deluxe Edition, al prezzo di 59,99€, contiene il gioco e alcuni contenuti in-game nella forma di "rifornimenti sul campo" che verranno distribuiti nel corso del 2026 come nuove uniformi e altri elementi che sembrano essere legati soprattutto ad elementi estetici.