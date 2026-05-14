Hell Let Loose: Vietnam ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Il team Expression Games e l'editore Team17 hanno infine annunciato la data di uscita di Hell Let Loose: Vietnam, attraverso un nuovo trailer dedicato proprio all'informazione in questione, oltre a pubblicare dettagli su prezzo ed edizioni.
Il gioco sarà dunque disponibile il 18 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S e arriverà in due edizioni, Standard e Deluxe Edition, caratterizzate da contenuti e prezzi differenti.
La Standard Edition costa 39,99€ e contiene semplicemente il gioco, mentre la Deluxe Edition, al prezzo di 59,99€, contiene il gioco e alcuni contenuti in-game nella forma di "rifornimenti sul campo" che verranno distribuiti nel corso del 2026 come nuove uniformi e altri elementi che sembrano essere legati soprattutto ad elementi estetici.
Anche una nuova beta in arrivo
Prima del lancio, Hell Let Loose: Vietnam sarà anche protagonista di una sessione di beta su Steam che andrà in scena dal 29 maggio al primo giugno e sarà free-to-play, dunque ad accesso libero, a cui è possibile segnarsi a questo indirizzo.
Il nuovo trailer, visibile qui sopra, mostra alcune caratteristiche tipiche dell'ambientazione del gioco, tra elicotteri in volo e gli scenari selvaggi tipici del conflitto nel Vietnam.
Hell Let Loose: Vietnam è uno sparatutto in prima persona che mette i giocatori all'interno di sei mappe, tra giungle selvagge, fiumi, villaggi e altre situazioni tipiche delle aree di guerra del terribile conflitto nel Sud-Est asiatico.
Il titolo era stato presentato già con un primo gameplay trailer lo scorso dicembre.
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