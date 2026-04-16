Hell Let Loose: Vietnam si prepara alla beta in arrivo con un nuovo trailer

Durante il Galaxies Spring Showcase è tornato a mostrarsi anche Hell Let Loose: Vietnam con un nuovo trailer del gameplay che ricorda il prossimo lancio della beta, che consentirà di provare il gioco in anteprima, nelle prossime settimane.
Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per il gioco e nemmeno per la fase di beta, che comunque dovrebbe avvenire fra non molto: nel frattempo, se siete interessati, potete registrarvi per prendere parte alle sessioni prova a questo indirizzo.
Si tratta di uno sparatutto in prima persona che riprende la struttura e il feeling generale di Hell Let Loose ma trasporta il tutto durante la Guerra nel Vietnam, dunque con ambientazione e armi collegate a questo evento storico.
Atmosfere realistiche
Il nuovo trailer, visibile qui sotto, mostra qualcosa delle nuove ambientazioni e fa capire come il gioco effettui una notevole ricostruzione delle atmosfere e delle caratteristiche della guerra messa in scena.
Veicoli e armi, oltre agli scenari, richiamano da vicino quelli impiegati durante il conflitto in questione, così come le ambientazioni ricostruiscono alcune delle zone tipiche degli scontri.
"Immergetevi nella furia esplosiva della guerra con Hell Let Loose: Vietnam", si legge nella descrizione ufficiale del gioco, sviluppato da Expression Games e Team 17.
"Gioca un ruolo decisivo in uno dei conflitti più iconici della storia con battaglie su vasta scala da 50 contro 50, dove il lavoro di squadra, le tattiche e un arsenale di armi distruttive si combinano per plasmare il campo di battaglia a tuo vantaggio".