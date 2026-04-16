Assassin's Creed: Black Flag Resynced, la data di uscita potrebbe essere trapelata online

Nonostante ancora non ci sia stato l'annuncio ufficiale, tutto sembra ormai pronto per una presentazione in grande stile per Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il remake del quarto capitolo della serie Ubisoft, che avrebbe già anche una data di uscita fissata.
In base a quanto trapelato online e riportato in particolare da Tom Henderson su Insider-Gaming, il rifacimento di uno dei capitoli più apprezzati della serie Assassin's Creed dovrebbe arrivare il 9 luglio 2026 sul mercato, ovviamente in attesa di conferme ufficiali.
La presentazione al pubblico di Assassin's Creed: Black Flag Resynced dovrebbe avvenire la prossima settimana, ma in queste ore il gioco pare sia stato mostrato a vari media e content creator, all'interno di una strategia di comunicazione che mostra l'importanza del progetto in questione.
Grafica rielaborata e novità nel gameplay
Assassin's Creed: Black Flag Resynced riprende ovviamente Assassin's Creed IV: Black Flag e lo ripropone sul mercato in forma moderna, con una grafica interamente rielaborata e modifiche applicate anche al gameplay, a quanto pare.
Nonostante i sostanziali cambiamenti introdotti, tuttavia, Ubisoft tiene a specificare che si tratta comunque di un action adventure sullo stile classico della serie.
Non sono stati introdotti elementi da RPG che si trovano più comunemente nei capitoli più recenti, dunque, riprendendo la struttura e la dinamica di gioco dell'originale con tante attualizzazioni applicate.
Nel frattempo, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è comparso nel launcher Ubisoft mentre in precedenza era emersa la presenza di "nuove storie e personaggi" al suo interno. Restiamo in attesa dunque della presentazione ufficiale del gioco.