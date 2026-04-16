Assassin's Creed: Black Flag Resynced compare nel launcher Ubisoft

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è comparso nel launcher Ubisoft, con un primo artwork dedicato a Edward Kenway (l'immagine che vedete qui sopra, che abbiamo leggermente ricostruito sui bordi) che mostra il personaggio equipaggiato con un'uniforme inedita.
A quanto pare è presente anche una breve descrizione del gioco, che recita: "Salpa per i Caraibi. (Ri)gioca questa classica avventura piratesca al Day One con Ubisoft+ Premium". Insomma, la sensazione è che sia davvero tutto pronto per un annuncio ufficiale.
A qualche settimana ormai dalla conferma dell'esistenza del remake, praticamente ogni giorno potrebbe essere quello giusto per il reveal di questo tanto atteso ritorno, che consentirà a tanti nuovi utenti di immergersi nelle atmosfere di Black Flag con una versione modernizzata.
Si tratta peraltro del primo, vero rifacimento dedicato a un episodio della serie Ubisoft, dopo diverse remaster che si limitavano ad aumentare risoluzione e/o frame rate e ad apportare piccole migliorie estetiche.
La presentazione avverrà oggi?
A ben vedere, un rumor di alcuni giorni fa riferiva che l'annuncio di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sarebbe arrivato nella giornata di oggi, 16 aprile, e non è assolutamente escluso che succeda visto che da qui alla mezzanotte c'è ancora un po' di tempo.
Insomma, cercheremo di tenere gli occhi aperti in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte della casa francese, nella speranza di scoprire finalmente qualcosa di più su questo progetto.