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Assassin's Creed Black Flag Resynced a confronto con l'originale in un video

Un nuovo video di ElAnalistaDeBits mette a confronto Assassin's Creed Black Flag Resynced con l'originale del 2013, mostrando quanto il remake sfrutti le tecnologie moderne per trasformare l'esperienza visiva.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/05/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dedicato ad Assassin's Creed Black Flag Resynced, in cui propone un confronto tra il remake in arrivo quest'estate con la versione originale del 2013.

I quasi tredici anni che separano i due giochi si notano immediatamente, e non si tratta di un semplice aumento di risoluzione: Resynced sfrutta le tecnologie più recenti del motore Anvil e la maggiore potenza delle piattaforme moderne per offrire una resa visiva nettamente superiore.

Non solo cambiamenti grafici

Tra i miglioramenti più evidenti troviamo illuminazione globale e riflessi in ray tracing, asset grafici completamente ricostruiti, un nuovo sistema di rendering e simulazione dell'acqua, una maggiore densità poligonale per ambienti e strutture e una vegetazione più ricca e credibile. Il risultato è un mondo di gioco molto più dettagliato e coerente dal punto di vista artistico e tecnico.

Le differenze, però, non si fermano al comparto grafico. Resynced proporrà una mappa più densa, con nuove isole e ambientazioni, oltre a storie e personaggi inediti. Anche il gameplay riceverà modifiche sostanziali, con miglioramenti al parkour, alle fasi stealth e ai combattimenti. Insomma, non parliamo di un semplice remake grafico, ma di un rifacimento a tutto tondo, che punta a modernizzare e arricchire l'esperienza per raggiungere nuovi standard qualitativi

Assassin's Creed: Black Flag Resynced, abbiamo provato il remake di Ubisoft Assassin's Creed: Black Flag Resynced, abbiamo provato il remake di Ubisoft

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC.

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