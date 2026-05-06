Assassin's Creed Black Flag Resynced svela nuovi dettagli su parkour, stealth e combattimenti

Nelle scorse ore Ubisoft ha pubblicato il primo di una lunga serie di approfondimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced mirati a mettere in risalto le caratteristiche del gioco e quali modifiche sono state fatte nel remake.
In particolare, il primo deep dive è dedicato alle meccaniche del parkour, delle fasi furtive e dei combattimenti.
Parkour, modifiche ai movimenti e nuovi elementi della mappa
Stando alle parole del creative director Paul Fu, il team ha lavorato per garantire che i movimenti di Edward e le azioni del parkour fossero fedeli a quelle del gioco originale, ma rendendole più reattive e precise. Ad esempio, "le animazioni di caduta / atterraggio sono state raffinate, così che Edward recuperi più rapidamente", eliminando la sensazione di pesantezza.
Sono stati introdotti miglioramenti come la rotolata automatica non appena toccato terra per mantenere la velocità e un breve incremento alla velocità dopo le corse sui muri. Inoltre, nel mondo di gioco sono state aggiunte delle zipline, che permettono spostamenti rapidi tra altezze diverse. Le giungle caraibiche offrono inoltre un level design più verticale e ricco di appigli. I giocatori più esperti e abili, saranno felici di sapere che è tornata l'opzione per il Parkour Avanzato e il salto manuale.
Stealth
Anche per quanto riguarda la furtività sono state introdotte una serie di novità. Il classico Occhio dell'Aquila è tornato e potenziato con la nuova funzione Osserva, che avvicina la camera e permette di evidenziare obiettivi, indizi e nemici. Edward può accovacciarsi liberamente, risultando meno visibile soprattutto di notte. Tornano strumenti iconici come la cerbottana, bombe fumogene e le frecce con corda, ora ottenibili molto prima nella storia.
Lo stealth in città è stato ampliato: sono stati migliorati i pedinamenti (non si desincronizza più uscendo dal raggio del bersaglio), tornano le danzatrici assoldabili, la possibilità di nascondersi nella folla ora funziona con qualsiasi gruppo composto da almeno tre civili, e si può ancora lanciare denaro per creare caos.
Combattimento
Il sistema di combattimento punta su un approccio chiaro e leggibile, costruito attorno alle finisher: parate eseguite con tempismo perfetto, colpi che spezzano la guardia, calci che sbattono i nemici contro i muri e uccisioni a terra dopo averli atterrati. Tra le nuove tecniche spiccano l'attacco dopo la schivata, che infligge più danni se eseguito con il giusto tempismo, e il colpo caricato, una stoccata più lenta ma molto potente. Quest'ultimo cambia funzione a seconda dell'arma: la spada da stocco perfora i nemici, la sciabola colpisce un'area più ampia, mentre la spada‑pistola combina un fendente con due colpi ravvicinati.
I nemici ora reagiscono al comportamento del giocatore: se si usa troppo la parata, useranno attacchi impossibili da bloccare; se si abusa dei calci, inizieranno a evitarli. Le unità più pericolose hanno difese elevate e richiedono l'uso delle pistole per aprire la loro guardia, costringendo a variare continuamente approccio e ritmo. Tornano anche strumenti iconici come la freccia con corda, utile per attirare un avversario verso di sé o per farlo cadere, e il colpo rapido di pistola, che spezza istantaneamente la difesa dei nemici più coriacei. Non manca infine la spettacolare raffica acrobatica con le pistole, che permette di eliminare più bersagli in successione una volta sbloccata nel corso dell'avventura.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced sarà disponibile dal 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC.