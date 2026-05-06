Assassin's Creed Black Flag Resynced svela nuovi dettagli su parkour, stealth e combattimenti

Nelle scorse ore Ubisoft ha pubblicato il primo di una lunga serie di approfondimenti di Assassin's Creed Black Flag Resynced mirati a mettere in risalto le caratteristiche del gioco e quali modifiche sono state fatte nel remake.

Parkour, modifiche ai movimenti e nuovi elementi della mappa

Stando alle parole del creative director Paul Fu, il team ha lavorato per garantire che i movimenti di Edward e le azioni del parkour fossero fedeli a quelle del gioco originale, ma rendendole più reattive e precise. Ad esempio, "le animazioni di caduta / atterraggio sono state raffinate, così che Edward recuperi più rapidamente", eliminando la sensazione di pesantezza.

Sono stati introdotti miglioramenti come la rotolata automatica non appena toccato terra per mantenere la velocità e un breve incremento alla velocità dopo le corse sui muri. Inoltre, nel mondo di gioco sono state aggiunte delle zipline, che permettono spostamenti rapidi tra altezze diverse. Le giungle caraibiche offrono inoltre un level design più verticale e ricco di appigli. I giocatori più esperti e abili, saranno felici di sapere che è tornata l'opzione per il Parkour Avanzato e il salto manuale.