Assassin’s Creed Black Flag Resynced avrà una mappa più densa dell’originale, con nuove isole e ambientazioni

Assassin's Creed Black Flag Resynced non si limiterà a riproporre l'enorme mondo del gioco originale con una veste grafica aggiornata e numerose migliorie: la mappa, pur mantenendo le stesse dimensioni, offrirà infatti più luoghi da esplorare.

Lo ha rivelato il creative director di Ubisoft, Paul Fu, durante un AMA su Reddit, confermando che l'area di gioco resterà grande 16 x 16 km, ma sarà arricchita da nuovi punti di interesse. Come spiegato dallo sviluppatore, la mappa "ora è un po' più densa, con nuove isole e ambientazioni integrate nelle città!".