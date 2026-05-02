Assassin’s Creed Black Flag Resynced avrà una mappa più densa dell’originale, con nuove isole e ambientazioni

Assassin's Creed Black Flag Resynced non si limiterà a riproporre l'enorme mondo del gioco originale con una veste grafica aggiornata e numerose migliorie: la mappa, pur mantenendo le stesse dimensioni, offrirà infatti più luoghi da esplorare.
Lo ha rivelato il creative director di Ubisoft, Paul Fu, durante un AMA su Reddit, confermando che l'area di gioco resterà grande 16 x 16 km, ma sarà arricchita da nuovi punti di interesse. Come spiegato dallo sviluppatore, la mappa "ora è un po' più densa, con nuove isole e ambientazioni integrate nelle città!".
Maggiori dettagli nelle prossime settimane
Fu non è entrato nei dettagli, quindi non è ancora chiaro se queste aggiunte saranno semplici elementi scenografici o se faranno da sfondo a contenuti inediti rispetto all'originale, come nuove missioni o attività secondarie. Ubisoft sembra comunque intenzionata a condividere ulteriori informazioni su Resynced nelle prossime settimane, avvicinandosi al lancio.
A questo proposito, ricordiamo che Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà il 9 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Nello stesso AMA, il game director Richard Knight ha confermato che nel remake torneranno tutte le attività secondarie dell'originale, dalla caccia alle balene alle navi leggendarie, ricreate completamente da zero.