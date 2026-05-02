Galaxy Tab A11+ in sconto su AliExpress: potente, versatile e sottile

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia . Eccoli di seguito:

Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Se sei alla ricerca di un tablet, il Samsung Galaxy Tab A11+ da 128 GB è su AliExpress a 194,51 €, ma con i codici ITCD23 o CDIT23 potrai risparmiare altri 23 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Potente e versatile

Questo tablet vanta una CPU e una GPU potenziate per offrirti prestazioni sempre convincenti, che si tratti di lavorare o di altre attività. Il design è sottile e semplice e potrai portare il prodotto con te ovunque tu voglia. Troviamo inoltre le funzionalità di Gemini pensate per aiutarti, che tu voglia condividere lo schermo o la fotocamera per ottenere qualsiasi tipo di informazione. Il display ha una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre la fotocamera frontale è da 5 MP.

Samsung Galaxy Tab A11+

Troviamo inoltre altoparlanti Quad ingegnerizzati da Dolby, per offrirti un'esperienza immersiva. Nel complesso si tratta di un buon prodotto dalle prestazioni piuttosto buone, insieme all'autonomia con ricarica rapida da 25W. Ovviamente non è un dispositivo pensato per la fotografia e non è di fascia particolarmente alta in termini di prestazioni, ma è un ottimo compromesso.