I requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro fanno discutere

Warner Bros. Games e TT Games hanno pubblicato sui social i requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, dai minimi fino a quelli necessari per giocare in 4K. Sulla carta, però, le specifiche risultano sorprendentemente elevate, al punto da sembrare quasi frutto di un errore.

Per fare un esempio, una configurazione con RTX 2070 Super e Ryzen 7 5800X viene indicata come sufficiente per giocare a 1440p con dettagli medi a 60 fps. Nulla di strano, se non fosse che per raggiungere questo target è richiesto l'uso di FSR o XeSS e, soprattutto, della Frame Generation, una tecnologia solitamente sconsigliata quando il framerate nativo è ben sotto i 60 fps, per evitare un input lag eccessivo. Ancora più discutibile è il fatto che la stessa tecnologia venga indicata anche nei requisiti minimi per raggiungere i 30 fps: una scelta che sfiora i limiti dell'ingiocabile.