I requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro fanno discutere

Warner Bros. Games e TT Games hanno pubblicato sui social i requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, dai minimi fino a quelli necessari per giocare in 4K. Sulla carta, però, le specifiche risultano sorprendentemente elevate, al punto da sembrare quasi frutto di un errore.
Per fare un esempio, una configurazione con RTX 2070 Super e Ryzen 7 5800X viene indicata come sufficiente per giocare a 1440p con dettagli medi a 60 fps. Nulla di strano, se non fosse che per raggiungere questo target è richiesto l'uso di FSR o XeSS e, soprattutto, della Frame Generation, una tecnologia solitamente sconsigliata quando il framerate nativo è ben sotto i 60 fps, per evitare un input lag eccessivo. Ancora più discutibile è il fatto che la stessa tecnologia venga indicata anche nei requisiti minimi per raggiungere i 30 fps: una scelta che sfiora i limiti dell'ingiocabile.
Un disastro di ottimizzazione o informazioni errate?
La questione sta inevitabilmente facendo discutere sui social: c'è chi ipotizza un errore nella comunicazione e chi invece punta il dito contro l'accoppiata Unreal Engine 5 + scarsa ottimizzazione, già responsabile in passato di diversi disastri tecnici su PC (e console). Non resta che attendere analisi tecniche per avere dei chiarimenti. A questo proposito, vi ricordiamo che il lancio è fissato al prossimo 22 maggio.
Di seguito i requisiti PC di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro:
Requisiti Minimi
- Target prestazioni: 1080p a impostazioni Basse a 30 FPS, con FSR o XeSS in modalità Bilanciato e Frame Generation attiva
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5‑10600K oppure AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB) / AMD Radeon RX 6400 (4 GB) / Intel ARC A580 (8 GB)
- Spazio d'archiviazione: 50 GB
Requisiti Consigliati
- Target prestazioni: 1440p a impostazioni Medie a 60 FPS, con DLSS, FSR o XeSS in modalità Qualità e Frame Generation attiva
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7‑12700 oppure AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 16 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB) / AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB) / Intel ARC B580 (12 GB)
- Spazio d'archiviazione: 50 GB SSD
Requisiti per il 4K
- Target prestazioni: 2160p a 60 FPS, con DLSS, FSR o XeSS in modalità Qualità e Frame Generation attiva
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i7‑14700K oppure AMD Ryzen 7 9700X
- RAM: 24 GB
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) / AMD Radeon RX 9070 XT (16 GB)
- Spazio d'archiviazione: 50 GB SSD