LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ora è disponibile in accesso anticipato con la Deluxe Edition

TT Games ha confermato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è ora disponibile in accesso anticipato su PC, PS5 e Xbox Series X|S per chi ha acquistato la Digital Deluxe Edition.
Tra i bonus inclusi nell'edizione da 89,99 euro c'è infatti la possibilità di iniziare a giocare con tre giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale del 22 giugno. Il pacchetto comprende anche la Collezione Eredità con vari elementi cosmetici, una missione storia aggiuntiva e la modalità Caos dedicata a Joker e Harley Quinn. Ricordiamo, inoltre, che il gioco arriverà nel corso dell'anno anche su Nintendo Switch 2.
Una nuova avventura a mattoncini per il Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ripercorre la trasformazione di Bruce Wayne nel vigilante di Gotham attraverso una campagna che parte dai suoi addestramenti con la Lega delle Ombre. L'avventura porta Batman a collaborare con figure centrali del suo universo, tra cui Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman e Talia al Ghul, mentre affronta una lunga lista di supercriminali DC come Joker, Pinguino, Mr. Freeze, Poison Ivy, Due Facce, Firefly, Ra's al Ghul e Bane.
Come spiegato nella nostra recensione, il nuovo sistema di combattimento punta a offrire un approccio più dinamico, con combo, gadget e mosse caratteristiche: dai Batarang per stordire i nemici al Bat-artiglio per avvicinarli rapidamente. Anche gli alleati dispongono di strumenti dedicati, come il lancia-schiuma di Gordon, i Birdarang di Robin o la frusta di Catwoman, permettendo approcci diversi a seconda della situazione.
La Gotham City del gioco è un grande open world LEGO ricco di attività, crimini da sventare e segreti nascosti tra i suoi distretti verticali. A completare l'esperienza c'è una Batcaverna personalizzabile, che funge da base operativa e punto di partenza per le missioni.
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