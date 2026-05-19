LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ora è disponibile in accesso anticipato con la Deluxe Edition

TT Games ha confermato che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è ora disponibile in accesso anticipato su PC, PS5 e Xbox Series X|S per chi ha acquistato la Digital Deluxe Edition.

Tra i bonus inclusi nell'edizione da 89,99 euro c'è infatti la possibilità di iniziare a giocare con tre giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale del 22 giugno. Il pacchetto comprende anche la Collezione Eredità con vari elementi cosmetici, una missione storia aggiuntiva e la modalità Caos dedicata a Joker e Harley Quinn. Ricordiamo, inoltre, che il gioco arriverà nel corso dell'anno anche su Nintendo Switch 2.