Broken Sword diventerà un film: ecco chi ci sta lavorando

La serie videoludica conta cinque titoli pubblicati nell'arco di una trentina d'anni e sono stati giocati da oltre 10 milioni di fan. Si tratta di giochi narrativi e d'avventura ed è in arrivo anche Smoking Mirror Reforged , che è stato finanziato tramite Kickstarter.

Cosa sappiamo di Broken Sword

Il film di Broken Sword è in sviluppo con la collaborazione degli autori dei videogiochi, Revolution Software, e prodotto da Story Kitchen. La sceneggiatura è in mano a Evan Spiliotopoulos, noto per l'adattamento live-action de La Bella e la Bestia di Disney.

Broken Sword è nato nel 1996 con il capitolo "The Shadow of the Templars", creato da Charles Cecil. La storia segue George Stobbart e Nicole Collard mentre esplorano una cospirazione ecclesiastica attraverso ambientazioni europee. Non è chiaro se il progetto seguirà la storia dei giochi, ma supponiamo che saranno come minimo la fonte di ispirazione per la pellicola.

Story Kitchen, che sta lavorando a diversi adattamenti cinematografici e televisivi di alto profilo di videogiochi, tra cui il franchise cinematografico di "Sonic the Hedgehog" e l'imminente serie di Amazon "Life Is Strange", produrrà il film insieme a Cecil di Revolution e alla sua partner, Noirin Carmody.

"Pochissimi franchise di quest'epoca sono rimasti rilevanti, di alta qualità e fedeli all'intelligenza del proprio pubblico. 'Broken Sword' ha fatto tutte e tre le cose", hanno dichiarato i co-fondatori di Story Kitchen, Dmitri M. Johnson e Michael Lawrence Goldberg, in un comunicato congiunto. "Il nostro lavoro qui non è adattare un gioco in un film. È trasferire un mondo che è stato costruito per tre decenni nel prossimo medium che merita, lavorando fianco a fianco con le persone che lo hanno creato."

"Story Kitchen si è avvicinata a questo progetto con una profonda passione per l'IP", ha aggiunto il fondatore e CEO di Revolution Software, Charles Cecil. "È una cosa rara. Le conversazioni creative hanno riguardato la trasposizione di ciò che 'Broken Sword' è, piuttosto che ciò che può essere trasformato per apparire in un certo modo. Sono immensamente entusiasta di lavorare con Story Kitchen ed Evan."

Ecco infine la nostra recensione di Broken Sword - Il Segreto dei Templari: Reforged.