Broken Sword: La Profezia dei Maya Reforged Collector's Edition lanciato su Kickstarter e finanziato in poche ore

Broken Sword: La Profezia dei Maya Reforged assume sempre più consistenza con il lancio della Collector's Edition su Kickstarter, come annunciato in video dall'autore Charles Cecil, e ancora di più dal fatto che l'obiettivo è stato centrato in poche ore ed è stato già ampiamente superato.

Revolution Software ha deciso di procedere con il crowdfunding per testare il terreno e ottenere ulteriori investimenti da immettere al servizio dello sviluppo di questo remake e i risultati sono stati davvero eccezionali, da quel che possiamo vedere solo a poche ore dall'apertura del Kickstarter.

Il progetto era stato presentato con un obiettivo di 57.391€ e al momento, a poche ore dall'apertura del Kickstarter, si trova sopra i 331.000€ da parte di quasi 2000 sostenitori, ma a 27 giorni dalla conclusione della campagna ci sarà tempo per raggiungere risultati ancora più impressionanti.