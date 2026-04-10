Broken Sword: La Profezia dei Maya Reforged Collector's Edition lanciato su Kickstarter e finanziato in poche ore

Broken Sword: La Profezia dei Maya Reforged assume sempre più consistenza con il lancio della Collector's Edition su Kickstarter, come annunciato in video dall'autore Charles Cecil, e ancora di più dal fatto che l'obiettivo è stato centrato in poche ore ed è stato già ampiamente superato.
Revolution Software ha deciso di procedere con il crowdfunding per testare il terreno e ottenere ulteriori investimenti da immettere al servizio dello sviluppo di questo remake e i risultati sono stati davvero eccezionali, da quel che possiamo vedere solo a poche ore dall'apertura del Kickstarter.
Il progetto era stato presentato con un obiettivo di 57.391€ e al momento, a poche ore dall'apertura del Kickstarter, si trova sopra i 331.000€ da parte di quasi 2000 sostenitori, ma a 27 giorni dalla conclusione della campagna ci sarà tempo per raggiungere risultati ancora più impressionanti.
Un gioco evidentemente molto atteso
È evidente che Broken Sword: La Profezia dei Maya Reforged è un titolo atteso, e la cosa non stupisce più di tanto visto il successo riscosso dalla medesima operazione effettuata sul primo capitolo della serie di avventure grafiche, ovvero Broken Sword: Il Segreto dei Templari Reforged.
Anche in questo caso, si tratta di un'operazione a metà tra remaster e remake ma decisamente più vicina a quest'ultimo tipo di produzione, visto che gli sviluppatori stanno interamente ridisegnando le varie sezioni del gioco, i personaggi e altro.
Pur mantenendo storia e struttura generale degli enigmi originali, la versione Reforged è stata completamente rielaborata sul fronte grafico, ma mantenendosi quanto più fedele possibili alla versione iniziale.
Tutti gli aspetti si basano infatti sui disegni originali, così come anche le animazioni, e il tutto non utilizza intelligenza artificiale generativa, come tiene a specificare anche lo stesso Cecil, esaltando il grande lavoro di ricostruzione in atto presso Revolution Software.
L'edizione da collezionisti che può essere acquistata attraverso la campagna Kickstarter contiene, oltre al gioco, anche diversi elementi aggiuntivi come una statuetta di Nico, la mappa del tesoro in tessuto, il portachiavi dell'Ordine della Capra, il manuale del gioco e aggiunte opzionali come l'art book e il disco in vinile con la colonna sonora.
Il gioco peraltro supporta l'italiano sia per i testi che per il doppiaggio, mentre il Kickstarter consente di ottenere anche ulteriori ricompense in base al denaro offerto, come potete vedere nella pagina della campagna.