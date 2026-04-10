Dune: Awakening sta per eliminare le aree PvP obbligatorie, dando molto più spazio al PvE

Ripensamenti

Funcom ha più volte tentato di riequilibrare il sistema di gioco PvP, ma alla fine ha deciso di intervenire in modo più netto, anche alla luce dei dati, visto che circa l'80% dei giocatori preferisce giocare in PvE, tanto da ripensare la struttura di gioco.

La nuova filosofia prevede quindi la rimozione delle zone PvP dalla mappa principale di Hagga Basin e la separazione netta delle esperienze nel Deep Desert, con la possibilità di scegliere tra PvE e PvP. Come spiegato da Funcom, "separando queste esperienze, permettiamo ai giocatori di cercare la Spezia o esplorare le Imperial Testing Stations senza la costante minaccia di essere uccisi da altri giocatori a tradimento, garantendo allo stesso tempo a chi vive per il brivido della caccia un'arena dedicata per dimostrare il suo valore".

Il PvP non scomparirà del tutto: chi sceglierà di affrontarlo potrà contare su ricompense più elevate, con risorse moltiplicate fino a 2,5 volte nelle aree dedicate, in modo da bilanciare rischio e guadagno.

Le modifiche arriveranno con la patch 1.3.20.0 e saranno presto disponibili per essere testate. In parallelo, Funcom ha annunciato l'introduzione di server privati autogestiti, che permetteranno ai giocatori di creare mondi personalizzati per amici o community, modificando parametri come la raccolta delle risorse e la durata degli oggetti. Sarà possibile trasferire i propri personaggi su questi server, ma non riportarli su quelli ufficiali.

Attualmente disponibile solo su PC, Dune: Awakening è atteso anche su console entro l'anno.