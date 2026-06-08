Un video presenta la Lara Croft di Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Alix Wilton Regan, che interpreta Lara nel gioco, descrive la protagonista come una donna che avrebbe potuto vivere nel lusso, ma che ha invece scelto di dedicare la propria vita alla ricerca della verità. "Alla base di tutto, Lara è un'avventuriera ", ha spiegato la Regan.

Crystal Dynamics, Flying Wild Hog e Alix Wilton Regan hanno realizzato un video per presentare la Lara Croft di Tomb Raider: Legacy of Atlantis , portandoci dietro le quinte del progetto e consegnandoci le testimonianze degli sviluppatori e dell'attrice che presta volto e voce al personaggio.

Un remake coi fiocchi

Tomb Raider Legacy of Atlantis sarà un vero remake e l'obiettivo che gli sviluppatori si sono posti è quello di reinterpretare il primo Tomb Raider per una nuova generazione, preservando gli elementi che hanno reso celebre l'originale e integrando al tempo stesso le lezioni apprese con la trilogia Survivor.

"Legacy of Atlantis è una lettera d'amore ai fan", dicono nel video i componenti del team, evidenziando come l'intenzione sia quella di celebrare trent'anni di storia e offrire un nuovo punto di partenza per il futuro della saga.