WWDC 2026: scopriamo tutte le novità annunciate da Apple

La Worldwide Developers Conference (WWDC) è l'evento annuale con cui Apple presenta le principali novità. Di seguito trovate un riepilogo dei principali annunci; l'articolo è in costante aggiornamento e verrà arricchito man mano che Apple presenterà ulteriori novità.
Piattaforme migliorate
Partiamo dalle prime novità: una serie di miglioramenti introdotti sulle piattaforme per renderle ancora più affidabili, performanti e piacevoli da utilizzare. Un'attenzione particolare è stata dedicata ai dettagli, con l'obiettivo di offrire un'esperienza più intuitiva e immediata. Per quanto riguarda il design, Liquid Glass rimane il protagonista, arricchito però da una serie di miglioramenti pensati da Apple dopo aver raccolto i feedback degli utenti. L'azienda introdurrà nuove opzioni di personalizzazione, tra cui un cursore dedicato che permetterà di rendere l'interfaccia più trasparente o più opaca (si tratta di opzioni diverse da quelle già esistenti, che approfondiremo meglio tra poco).
Anche le icone delle applicazioni sono state riviste per integrarsi ancora meglio con il design Liquid Glass, introducendo effetti più curati e nuovi giochi di trasparenze.
Sul piano tecnico, le animazioni di sistema risultano ancora più fluide, grazie a miglioramenti complessivi che interessano l'intera esperienza. L'avvio delle applicazioni su iPhone e iPad è ora più veloce del 30%, grazie alle novità apportate, insieme a tempi di caricamento ancora più rapidi.
Per l'occasione, Apple ha anche annunciato che macOS 27 si chiamerà ufficialmente macOS Golden Gate, concentrandosi principalmente sulle prestazioni e sull'ottimizzazione del sistema. Inoltre, le applicazioni presentano una barra degli strumenti unificata nella parte superiore. La barra laterale, invece, è stata rivista per estendersi fino al bordo della finestra, migliorando l'esperienza d'uso.
I Mac compatibili con macOS Golden Gate sono i seguenti:
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air con Apple silicon (2020 in poi)
- MacBook Pro con Apple silicon (2020 in poi)
- iMac con Apple silicon (2021 in poi)
- Mac mini con Apple silicon (2020 in poi)
- Mac Studio con Apple silicon (2022 in poi)
- Mac Pro con Apple silicon (2023 in poi)
iOS 27, tra miglioramenti e maggiore sicurezza
Prima di tutto, uno scheduler della CPU aggiornato ha reso possibile apportare miglioramenti anche ai modelli di iPhone più vecchi (a partire da iPhone 11). Di conseguenza, iOS 27 sarà disponibile anche per gli smartphone commercializzati a partire dal 2019.
Di seguito una lista completa degli iPhone compatibili con iOS 27:
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro & Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (terza generazione)
Anche la ricerca su iPhone iPad e Mac è stata migliorata, più precisamente in Spotlight, Foto e Mail, riprogettando l'indice di ricerca. In questo modo avrete una visione completa di ciò che è già presente sul vostro smartphone, con i contenuti catalogati quasi istantaneamente, rendendoli molto più semplici e veloci da cercare.
Altre piccole migliorie riguardano il passaggio tra rete cellulare e Wi-Fi, ancora più rapido, mentre l'app Messaggi introduce una nuova barra di avanzamento per mostrare in tempo reale lo stato di invio e la sincronizzazione dei messaggi.
Grande attenzione è stata rivolta anche alla tutela dei minori. La sicurezza e la tutela della privacy continuano ad essere al centro dell'intera esperienza. Oltre agli strumenti già presenti, Apple ha presentato nuove funzionalità pensare per aiutare i genitori a gestire più facilmente i dispositivi utilizzati sia da bambini che da adolescenti.
Si tratta di un approccio chiamato "start focused", tra controlli parentali migliorati e restrizioni sugli acquisti nell'App Store. Gli strumenti si concentrano anche sulle persone con cui i minori possono comunicare, gli orari di accesso e i contenuti sicuri da poter visualizzare. Ricordiamo la funzione "Communication Safety", che è già in grado di sfocare automaticamente contenuti potenzialmente sensibili.
La beta per gli sviluppatori è disponibile da oggi, mentre la beta pubblica verrà distribuita il prossimo mese. La versione definitiva, insieme alla nuova Siri, è prevista per questo autunno, presumibilmente in occasione del debutto di iPhone 18.
Ecco Siri AI
Finalmente è stata presentata la nuova Siri, l'assistente evoluto ancora più intelligente e in grado di aiutare l'utente. Come già anticipato in precedenza, avrà un'app dedicata, quindi potrete porre domande e chiedere informazioni come già visto con altri chatbot. Potrete utilizzare sia la modalità vocale che testuale, nonché chiedere informazioni su ciò che vedete sullo schermo.
Ad esempio, se vi imbattete in un'immagine interessante e desiderate conoscerne la posizione esatta, potete chiedere a Siri di analizzare ciò che è presente sullo schermo per fornirvi informazioni dettagliate. È inoltre possibile chiedere di trovare una specifica foto presente nella propria galleria.
Potrete anche personalizzare la voce di Siri in base alle vostre preferenze, regolando il livello di espressività e la velocità.
Come trapelato in precedenza, la nuova Siri è integrata nella Dynamic Island: per approfondire la risposta a una domanda basterà eseguire uno swipe verso il basso e si aprirà la conversazione per ulteriori dettagli. L'assistente vi aiuterà a pianificare attività, inviare messaggi e rispondere anche a richieste particolarmente complesse, in modo molto simile a Gemini.
Queste funzioni si rivelano particolarmente utili anche su Mac, soprattutto in ambito lavorativo.
"Siri AI è una versione completamente nuova di Siri, profondamente integrata in iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro", ha detto Apple. "È in grado di sfruttare la comprensione del contesto personale per effettuare ricerche tra messaggi, e-mail, foto e altro ancora, e di svolgere attività tra le app grazie a un numero ancora maggiore di azioni a livello di sistema". In ogni caso, Siri sarà disponibile anche sulle altre piattaforme, come iPadOS, watchOS (anche in questo caso potrete fare domande), Apple Watch e Vision OS.
Durante il keynote sono state presentate anche le novità di Visual Intelligence: aprendo l'app Fotocamera, potrete scoprire informazioni su ciò che state osservando e molto altro ancora (ovviamente l'articolo è in aggiornamento e vi spiegheremo meglio). Molto utile anche lo strumento di correzione di Apple Intelligence, che analizzerà il vostro testo e apporterà miglioramenti per voi.
Siri sarà disponibile con iOS 27 a partire da questo autunno. Tuttavia, molte funzionalità non saranno disponibili in Europa (per ora), e quelle più avanzate funzioneranno solo sugli smartphone più potenti attualmente disponibili.
"Siamo profondamente delusi dal fatto che i nostri utenti dell'UE non potranno disporre di Siri AI su iPhone o iPad quando lanceremo le nostre nuove versioni software nel corso dell'anno", ha spiegato Craig Federighi. "La nostra speranza è quella di portare Siri AI nell'UE in futuro. Continueremo a collaborare con le autorità di regolamentazione dell'UE per trovare una soluzione. Tuttavia, il loro rifiuto di impegnarsi in modo costruttivo nella ricerca di soluzioni che garantiscano la privacy e la sicurezza significa che al momento non abbiamo una tempistica per la disponibilità di Siri AI su iOS e iPadOS nell'UE". Chiaramente vi aggiorneremo con informazioni più concrete non appena ne sapremo di più.
Apple Intelligence e novità per le applicazioni
Safari rende la navigazione più fruibile e intuitiva. Apple Intelligence può organizzare le finestre aperte in base alla loro tematica, rendendole più semplici da trovare.
Inoltre, adesso Safari può automaticamente monitorare una pagina e avvisarvi in caso di novità particolarmente attese da voi. Il tutto continuando a tutelare i vostri dati.
L'app Casa elimina invece le notifiche multiple, in modo da aggiornarvi direttamente con una singola notifica. Anche in questo caso potrete effettuare ricerche vocali per chiedere informazioni specifiche.
Adesso potete creare scorciatoie personalizzate semplicemente descrivendo le vostre esigenze. Ad esempio, potete chiedere di avvisare il vostro partner quando uscite dal lavoro oppure di avviare una playlist specifica in determinati momenti della giornata.
Anche Image Playground è stato completamente rinnovato per offrire un'esperienza ancora più personalizzata. Avrete a disposizione diverse opzioni tra cui scegliere, nonché nuovi modi per modificare le immagini. Basterà selezionare una foto e descrivere le modifiche da apportare: se un elemento specifico non dovesse convincervi, basterà selezionarlo manualmente e indicare la modifica desiderata.
A proposito di foto, la funzione Ripulisci è stata migliorata e consente di eliminare oggetti indesiderati con riempimenti più realistici.
La funzione Estendi, invece, consente di espandere le immagini aggiungendo spazio extra attorno al soggetto, mentre Spatial Reframing aggiunge diverse regolazioni dopo lo scatto, con opzioni più avanzate.
In aggiornamento.
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