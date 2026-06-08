WWDC 2026: scopriamo tutte le novità annunciate da Apple

La Worldwide Developers Conference (WWDC) è l'evento annuale con cui Apple presenta le principali novità. Di seguito trovate un riepilogo dei principali annunci; l'articolo è in costante aggiornamento e verrà arricchito man mano che Apple presenterà ulteriori novità.

Per l'occasione, Apple ha anche annunciato che macOS 27 si chiamerà ufficialmente macOS Golden Gate , concentrandosi principalmente sulle prestazioni e sull'ottimizzazione del sistema. Inoltre, le applicazioni presentano una barra degli strumenti unificata nella parte superiore . La barra laterale, invece, è stata rivista per estendersi fino al bordo della finestra, migliorando l'esperienza d'uso.

Sul piano tecnico, le animazioni di sistema risultano ancora più fluide , grazie a miglioramenti complessivi che interessano l'intera esperienza. L'avvio delle applicazioni su iPhone e iPad è ora più veloce del 30% , grazie alle novità apportate, insieme a tempi di caricamento ancora più rapidi.

Anche le icone delle applicazioni sono state riviste per integrarsi ancora meglio con il design Liquid Glass, introducendo effetti più curati e nuovi giochi di trasparenze.

Partiamo dalle prime novità: una serie di miglioramenti introdotti sulle piattaforme per renderle ancora più affidabili, performanti e piacevoli da utilizzare . Un'attenzione particolare è stata dedicata ai dettagli, con l'obiettivo di offrire un'esperienza più intuitiva e immediata. Per quanto riguarda il design, Liquid Glass rimane il protagonista , arricchito però da una serie di miglioramenti pensati da Apple dopo aver raccolto i feedback degli utenti. L'azienda introdurrà nuove opzioni di personalizzazione, tra cui un cursore dedicato che permetterà di rendere l'interfaccia più trasparente o più opaca (si tratta di opzioni diverse da quelle già esistenti, che approfondiremo meglio tra poco).

iOS 27, tra miglioramenti e maggiore sicurezza

Prima di tutto, uno scheduler della CPU aggiornato ha reso possibile apportare miglioramenti anche ai modelli di iPhone più vecchi (a partire da iPhone 11). Di conseguenza, iOS 27 sarà disponibile anche per gli smartphone commercializzati a partire dal 2019.

Di seguito una lista completa degli iPhone compatibili con iOS 27:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro & Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone SE (terza generazione)

Anche la ricerca su iPhone iPad e Mac è stata migliorata, più precisamente in Spotlight, Foto e Mail, riprogettando l'indice di ricerca. In questo modo avrete una visione completa di ciò che è già presente sul vostro smartphone, con i contenuti catalogati quasi istantaneamente, rendendoli molto più semplici e veloci da cercare.

Altre piccole migliorie riguardano il passaggio tra rete cellulare e Wi-Fi, ancora più rapido, mentre l'app Messaggi introduce una nuova barra di avanzamento per mostrare in tempo reale lo stato di invio e la sincronizzazione dei messaggi.

Grande attenzione è stata rivolta anche alla tutela dei minori. La sicurezza e la tutela della privacy continuano ad essere al centro dell'intera esperienza. Oltre agli strumenti già presenti, Apple ha presentato nuove funzionalità pensare per aiutare i genitori a gestire più facilmente i dispositivi utilizzati sia da bambini che da adolescenti.

Controlli parentali

Si tratta di un approccio chiamato "start focused", tra controlli parentali migliorati e restrizioni sugli acquisti nell'App Store. Gli strumenti si concentrano anche sulle persone con cui i minori possono comunicare, gli orari di accesso e i contenuti sicuri da poter visualizzare. Ricordiamo la funzione "Communication Safety", che è già in grado di sfocare automaticamente contenuti potenzialmente sensibili.

La beta per gli sviluppatori è disponibile da oggi, mentre la beta pubblica verrà distribuita il prossimo mese. La versione definitiva, insieme alla nuova Siri, è prevista per questo autunno, presumibilmente in occasione del debutto di iPhone 18.