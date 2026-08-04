AirPods con fotocamere in arrivo prima del previsto: ecco cosa sappiamo finora

Da diversi mesi ormai circolano indiscrezioni legate ai nuovi AirPods dotati di fotocamera integrata. Ebbene, secondo le ultime informazioni emerse, il debutto di questi nuovi auricolari potrebbe essere molto più vicino del previsto, con Apple pronta a introdurre una nuova generazione caratterizzata da funzionalità avanzate. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali. Nel frattempo, però, ecco tutto ciò che sappiamo finora.
Quando escono i nuovi auricolari
Le nuove informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui i primi AirPods con fotocamere debutteranno già il prossimo mese, quindi a settembre. Apple avrebbe lavorato per diversi anni a un dispositivo con nome in codice "B798", destinato a entrare a far parte di un più ampio ecosistema di accessori basati sull'intelligenza artificiale. Tra i prodotti in fase di sviluppo, secondo le indiscrezioni, figurerebbero anche un ciondolo indossabile e degli occhiali intelligenti.
Parallelamente, Apple starebbe sviluppando anche gli AirPods con fotocamera, identificati internamente con il nome in codice "B790", un progetto che procederebbe insieme al dispositivo B798 all'interno della stessa strategia legata all'IA. La possibile finestra di uscita sarebbe stata confermata, almeno in parte, dal codice di iOS 27, all'interno del quale sono stati individuati alcuni componenti che fanno riferimento al nuovo dispositivo e a un possibile lancio previsto entro la fine dell'anno.
Le possibili funzioni
Secondo quanto trapelato finora, questi auricolari dovrebbero utilizzare le fotocamere per fornire a Siri un contesto visivo e in tempo reale dell'ambiente circostante. Potrete inoltre guardare un determinato oggetto e chiedere informazioni a Siri, ad esempio. È anche possibile utilizzare anche le funzionalità integrate di Visual Intelligence e altro ancora, ma non sarà possibile scattare foto o registrare video.
Il codice lascia intuire che la funzione opererà utilizzando punti di riferimento, testo e oggetti noti. Tra gli esempi vengono menzionate la Torre Eiffel e una tazza di caffè. Questi auricolari potrebbero essere rinominati AirPods Ultra piuttosto che AirPods Pro 4, dato che avranno un costo superiore rispetto agli attuali AirPods Pro 3.