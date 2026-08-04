AirPods con fotocamere in arrivo prima del previsto: ecco cosa sappiamo finora

Quando escono i nuovi auricolari

Le nuove informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui i primi AirPods con fotocamere debutteranno già il prossimo mese, quindi a settembre. Apple avrebbe lavorato per diversi anni a un dispositivo con nome in codice "B798", destinato a entrare a far parte di un più ampio ecosistema di accessori basati sull'intelligenza artificiale. Tra i prodotti in fase di sviluppo, secondo le indiscrezioni, figurerebbero anche un ciondolo indossabile e degli occhiali intelligenti.

AirPods Pro 3

Parallelamente, Apple starebbe sviluppando anche gli AirPods con fotocamera, identificati internamente con il nome in codice "B790", un progetto che procederebbe insieme al dispositivo B798 all'interno della stessa strategia legata all'IA. La possibile finestra di uscita sarebbe stata confermata, almeno in parte, dal codice di iOS 27, all'interno del quale sono stati individuati alcuni componenti che fanno riferimento al nuovo dispositivo e a un possibile lancio previsto entro la fine dell'anno.