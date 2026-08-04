Preordina Onimusha: Way of the Sword per PS5 al minimo storico e vesti i panni di un samurai

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Un gioco particolarmente atteso
Si tratta di un gioco action targato Capcom. Come anticipato, questa nuova avventura è ambientata a Kyoto, trasformata tuttavia in un luogo oscuro e minaccioso a causa dei demoni Genma. Vestirai i panni del samurai Miyamoto Musashi, il quale dovrà dimostrare la propria superiorità nella via della spada. Numerosi nemici saranno pronti a intralciare il suo cammino, ma il guanto Oni - un potente strumento utilizzato da Musashi - riuscirà a sconfiggerli e ad assorbire le loro anime.
L'energia utilizzata servirà ad aumentare le proprie abilità. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre impressioni dopo averlo provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.