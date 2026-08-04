Dopo tanti anni di silenzio, Orion: Prelude torna in sviluppo con una nuova versione in arrivo

La decisione è maturata inizialmente in occasione del 25° anniversario del progetto, quando il creatore ha iniziato a recuperare il materiale prodotto in passato. Il lavoro di revisione si è però trasformato progressivamente nella volontà di continuare a espandere il gioco , anche grazie all'interesse dimostrato negli anni dalla community.

Dopo una lunghissima pausa durata più di dieci anni, Orion: Prelude torna in sviluppo. A confermarlo è direttamente il creatore del progetto, che ha deciso di riprenderlo in mano dopo essere tornato a lavorare sul codice, sui sistemi, sugli asset e sui concept originali.

Spinto dall'amore

L'autore ha chiarito fin da subito che non si tratta di un grosso rilancio né della promessa di aggiornamenti continui e rapidi. "È un progetto fatto per passione, non un grosso rilancio e nemmeno una promessa di grandi aggiornamenti dall'oggi al domani", ha spiegato, sottolineando la volontà di procedere con cautela e passo dopo passo.

Una delle principali difficoltà riguarda la tecnologia su cui è costruito il gioco. ORION: Prelude utilizza infatti un motore molto datato, basato su DirectX 9 e architettura a 32 bit. Gli aggiornamenti dovranno quindi muoversi entro questi limiti, anche se c'è un vantaggio: il gioco continua a funzionare agevolmente anche su hardware di fascia bassa.

La priorità dichiarata è quindi ricostruire correttamente le fondamenta del progetto, migliorare i sistemi principali e mostrare pubblicamente i progressi man mano che vengono realizzati. L'obiettivo è evitare promesse su tempistiche e lasciare che siano i risultati concreti a mostrare l'evoluzione del gioco.

Orion: Prelude mantiene comunque le caratteristiche che lo hanno contraddistinto: battaglie fantascientifiche su larga scala, dinosauri, sopravvivenza, cooperativa e un sandbox ricco di situazioni caotiche. Secondo il suo creatore, si tratta ancora oggi di una combinazione difficile da trovare altrove e che merita di essere sviluppata ulteriormente.

Il rilancio dello sviluppo comporterà anche una modifica al prezzo. Dal 25 ottobre 2026 il prezzo per i nuovi acquirenti passerà a 9,99 euro, mentre fino a quella data il gioco continuerà a essere disponibile a 0,99 euro.

Per chi possiede già Orion: Prelude non cambierà nulla: tutti i futuri aggiornamenti saranno gratuiti. Il creatore invita quindi chi fosse interessato al progetto ad acquistarlo prima dell'aumento di prezzo, spiegando che i nuovi acquisti contribuiranno direttamente a finanziare lo sviluppo.