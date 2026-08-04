Dopo tanti anni di silenzio, Orion: Prelude torna in sviluppo con una nuova versione in arrivo

Dopo una lunghissima pausa durata più di dieci anni, Orion: Prelude torna in sviluppo. A confermarlo è direttamente il creatore del progetto, che ha deciso di riprenderlo in mano dopo essere tornato a lavorare sul codice, sui sistemi, sugli asset e sui concept originali.
La decisione è maturata inizialmente in occasione del 25° anniversario del progetto, quando il creatore ha iniziato a recuperare il materiale prodotto in passato. Il lavoro di revisione si è però trasformato progressivamente nella volontà di continuare a espandere il gioco, anche grazie all'interesse dimostrato negli anni dalla community.
Spinto dall'amore
L'autore ha chiarito fin da subito che non si tratta di un grosso rilancio né della promessa di aggiornamenti continui e rapidi. "È un progetto fatto per passione, non un grosso rilancio e nemmeno una promessa di grandi aggiornamenti dall'oggi al domani", ha spiegato, sottolineando la volontà di procedere con cautela e passo dopo passo.
Una delle principali difficoltà riguarda la tecnologia su cui è costruito il gioco. ORION: Prelude utilizza infatti un motore molto datato, basato su DirectX 9 e architettura a 32 bit. Gli aggiornamenti dovranno quindi muoversi entro questi limiti, anche se c'è un vantaggio: il gioco continua a funzionare agevolmente anche su hardware di fascia bassa.
La priorità dichiarata è quindi ricostruire correttamente le fondamenta del progetto, migliorare i sistemi principali e mostrare pubblicamente i progressi man mano che vengono realizzati. L'obiettivo è evitare promesse su tempistiche e lasciare che siano i risultati concreti a mostrare l'evoluzione del gioco.
Orion: Prelude mantiene comunque le caratteristiche che lo hanno contraddistinto: battaglie fantascientifiche su larga scala, dinosauri, sopravvivenza, cooperativa e un sandbox ricco di situazioni caotiche. Secondo il suo creatore, si tratta ancora oggi di una combinazione difficile da trovare altrove e che merita di essere sviluppata ulteriormente.
Il rilancio dello sviluppo comporterà anche una modifica al prezzo. Dal 25 ottobre 2026 il prezzo per i nuovi acquirenti passerà a 9,99 euro, mentre fino a quella data il gioco continuerà a essere disponibile a 0,99 euro.
Per chi possiede già Orion: Prelude non cambierà nulla: tutti i futuri aggiornamenti saranno gratuiti. Il creatore invita quindi chi fosse interessato al progetto ad acquistarlo prima dell'aumento di prezzo, spiegando che i nuovi acquisti contribuiranno direttamente a finanziare lo sviluppo.