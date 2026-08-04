OpenAI festeggia il miliardo di utenti attivi: arrivano prezzi più bassi per alcuni modelli di ChatGPT

OpenAI ha raggiunto la soglia di un miliardo di utenti attivi su ChatGPT . Sebbene l'azienda non abbia fornito dettagli più specifici, in particolare riguardo al periodo esatto in cui è stato raggiunto questo risultato, si tratta comunque di un traguardo significativo. L'azienda ha inoltre scelto di intervenire sui prezzi di due modelli specifici , GPT-5.6 Luna e GPT-5.6 Terra, riducendone i costi per favorirne un utilizzo più ampio, mentre le tariffe degli abbonamenti rimangono al momento invariate. Vediamo tutti i dettagli di seguito.

Riduzioni fino all’80%

Come vi abbiamo anticipato, a beneficiare di una riduzione dei costi sono i modelli GPT-5.6 Luna e GPT-5.6 Terra, con il primo che registra un calo dei prezzi fino all'80%, rendendo il suo utilizzo più accessibile rispetto al passato. Più precisamente, dal 30 luglio 2026, Luna costa 0,20 dollari per milione di token in input e 1,20 dollari in output. Ricordiamo infatti che precedentemente costava 1 e 6 dollari rispettivamente. Per Terra, invece, si parla di una riduzione del 20%, passando quindi da 2,50 a 2 dollari in input e da 15 a 12 dollari in output.

OpenAI

"GPT 5.6 Luna, il nostro modello più veloce e conveniente, costerà l'80% in meno, mentre GPT 5.6 Terra, il nostro modello bilanciato per il lavoro quotidiano, costerà il 20% in meno", ha scritto OpenAI. Sol introduce anche la modalità Fast Mode, pensata per raggiungere una velocità fino a 2,5 volte superiore rispetto a quella tradizionale, con un costo però raddoppiato. Queste nuove tariffe avranno un impatto anche su servizi come ChatGPT Work e Codex.