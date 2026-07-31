Uno dei misteriosi dispositivi di OpenAI e Jony Ive potrebbe essere un hub intelligente

Da ormai due anni si parla della collaborazione tra Jony Ive e OpenAI , nata con l'obiettivo di sviluppare dispositivi IA "rivoluzionari". Nel tempo sono emerse diverse indiscrezioni, ma la natura esatta dei prodotti in sviluppo resta ancora avvolta nel mistero. Una recente intervista, tuttavia, potrebbe aver fornito un primo indizio: il primo di una serie di dispositivi potrebbe essere un hub domestico .

Un hub rivoluzionario?

Non è una vera e propria novità, dato che già da tempo si parla di un dispositivo intelligente per la casa dotato di display e altoparlante. Ebbene, durante un'intervista a Greg Brockman, presidente di OpenAI, realizzata dalla giornalista Joanna Stern, sono emersi alcuni elementi interessanti. Brockman non ha smentito le ipotesi relative a un possibile dispositivo dotato di speaker intelligente; al contrario, ha confermato che l'azienda sta lavorando a diversi prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Per comodità, trovate il video dell'intervista qui sotto. Se volete passare direttamente alla parte dedicata ai dispositivi, potete andare al minuto 6:32.

Questo prodotto, in ogni caso, dovrebbe avere l'obiettivo di supportare l'utente nella vita quotidiana. L'assistente IA potrebbe essere in grado di ascoltare e interpretare il contesto circostante, fornendo non solo risposte immediate, ma anche un aiuto proattivo quando necessario. Al momento, però, è impossibile aggiungere ulteriori dettagli, trattandosi ancora di semplici ipotesi. Resta inoltre da capire quale sarà l'impatto sulla privacy degli utenti e quali misure verranno adottate per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo.