Il dispositivo IA di OpenAI e Jony Ive è stato rinviato e rinuncia al brand "io"

Secondo quanto emerso dai nuovi documenti presentati in tribunale (via Wired), il dispositivo IA progettato da Jony Ive per OpenAI non vedrà la luce prima del 2027. Stando a quanto riportato, OpenAI ha ufficialmente rinunciato all'utilizzo del brand "io" dopo la causa per violazione di marchio intentata lo scorso anno da iyO, una startup audio.

La decisione di OpenAI

Il documento afferma che la società ha rivisto la propria strategia di branding. Come vi abbiamo anticipato, dopo la causa per violazione di marchio, OpenAI ha dichiarato che non userà il brand "io", "IYO" o variazioni simili per i suoi prodotti. Tuttavia, ulteriori cambiamenti riguarderebbero la roadmap effettiva. La presentazione del dispositivo era prevista per la seconda metà del 2026, ma adesso sappiamo che non verrà spedito ai clienti prima della fine di febbraio 2027. Secondo quanto riportato da Welinder, alcuni materiali non sono stati ancora realizzati, tra cui quelli di marketing e packaging.

Jony Ive e Sam Altman

Insomma, bisognerà attendere ancora diverso tempo prima di capire meglio di cosa si tratti con esattezza. Le prime informazioni fanno pensare a una sorta di hub fisico da scrivania (o da tasca) con assistente vocale IA in grado di integrarsi a smartphone e laptop, a quanto pare privo di schermo. Le dimensioni dovrebbero essere simili a quelle dell'iPod Shuffle e potrebbe integrare sensori, microfoni e fotocamere, con supporto del cloud per attività più complesse.