Medusa Halo: i Ryzen AI MAX 500 punteranno su memoria LPDDR6, AMD vuole alzare l'asticella per PC IA e gaming mobile

Secondo nuove indiscrezioni considerate altamente affidabili, i futuri SoC AMD Medusa Halo, appartenenti alla serie Ryzen AI MAX 500, supporteranno il nuovo standard di memoria LPDDR6, segnando un importante salto generazionale in termini di banda e prestazioni complessive. Questi chip rappresenteranno il vero successore degli attuali Strix Halo e sono attesi indicativamente tra il 2027 e il 2028.

La famiglia Ryzen AI MAX si è già posizionata come soluzione super-premium nel segmento dei PC IA, grazie a un'integrazione spinta di CPU, GPU e acceleratori IA. Medusa Halo punterà a un'evoluzione più profonda dell'architettura.