OpenAI al lavoro su nuovi auricolari dal design innovativo per competere con gli AirPods

Secondo indiscrezioni, OpenAI starebbe lavorando a nuovi auricolari chiamati "Sweetpea", con un design mai visto prima e funzioni innovative.

OpenAI sembra voler ampliare i propri orizzonti con nuovi ambiziosi progetti. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'azienda starebbe lavorando a un nuovo prodotto audio, più precisamente a nuovi auricolari che dovrebbero presentare un design "mai visto prima", in grado di competere con gli AirPods. L'aspetto più curioso è la forma di questo prodotto: il dispositivo principale è in metallo e presenta una forma ovale, al cui interno si trovano due dispositivi a forma di pillola che si posizionano dietro l'orecchio. Cerchiamo di capirci meglio.

Come saranno i nuovi auricolari di OpenAI? A riportare le informazioni è il noto leaker Smart Pikachu, che ha condiviso su X alcune informazioni sugli auricolari (o in modo più generico, sul nuovo prodotto audio che dovrebbe addirittura sostituire gli AirPods di Apple). Come vi abbiamo anticipato, il dispositivo principale è "in metallo e simile alla forma di un uovo", al cui interno si trovano due moduli a forma di pillola che si posizionano dietro l'orecchio. Il nome in codice è "Sweetpea". Vi mostriamo questa immagine per aiutarvi a capire meglio. Gli auricolari OpenAI Secondo l'informatore, questi auricolari dovrebbero essere dotati di un chip a 2 nm simile a quello degli smartphone, forse Exynos. Chiaramente si tratta di pure indiscrezioni, ma si dice che sia stato anche sviluppato un chip personalizzato in grado di "sostituire le azioni dell'iPhone impartendo comandi a Siri". Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Il potenziale di questi accessori (nonché il loro funzionamento, considerate le informazioni incerte) è ancora da vedere.