Amazon ha svelato la versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2

Amazon USA ha svelato l'esistenza della versione Nintendo Switch 2 dello sparatutto in prima persona High on Life 2. Lo ha fatto lanciando la pagina ufficiale del gioco, con tanto di prezzo (59,99 dollari) e copertina ufficiale. C'è anche un'immagine dedicata alle prenotazioni, in cui viene detto che chi prenoterà High on Life 2 riceverà delle skin aggiuntive. Nell'immagine viene riportato il packshot della versione per la console di Nintendo.
I dettagli
Il packshot, di suo, è uguale a quello delle altre versioni, solo messo nella scatola di Nintendo Switch 2.
Dalla pagina apprendiamo che la data di lancio della versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2 è diversa da quella delle altre versioni: 20 aprile 2026. Quindi, il 13 febbraio rimangono confermate le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.
In High On Life 2 saremo catapultati in un viaggio attraverso la galassia per scoprire chi ha messo una taglia sulla testa della sorella del protagonista. Quella che sembra una semplice caccia all'uomo si trasformerà presto in una complessa cospirazione intergalattica orchestrata da un colossale conglomerato farmaceutico che, manco a dirlo, rappresenta una minaccia diretta per l'umanità.
Torneranno naturalmente le iconiche armi aliene parlanti, uno degli elementi più apprezzati del primo capitolo, che ci accompagneranno, commentando senza filtri, nelle frenetiche sparatorie che scandiranno l'intera avventura.
Tra le novità spicca l'introduzione di uno skateboard futuristico, pensato per muoversi più rapidamente e fuggire dalle situazioni più pericolose, insieme a un cast ancora più ricco di personaggi folli, irriverenti e decisamente fuori dagli schemi.