0

Amazon ha svelato la versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2

Amazon ha svelato l'esistenza della versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2, che uscirà insieme alle altre.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/01/2026
Una delle pistole folli di High on Life 2
High on Life 2
High on Life 2
News Video Immagini

Amazon USA ha svelato l'esistenza della versione Nintendo Switch 2 dello sparatutto in prima persona High on Life 2. Lo ha fatto lanciando la pagina ufficiale del gioco, con tanto di prezzo (59,99 dollari) e copertina ufficiale. C'è anche un'immagine dedicata alle prenotazioni, in cui viene detto che chi prenoterà High on Life 2 riceverà delle skin aggiuntive. Nell'immagine viene riportato il packshot della versione per la console di Nintendo.

I dettagli

Il packshot, di suo, è uguale a quello delle altre versioni, solo messo nella scatola di Nintendo Switch 2.

Il packshot della versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2
Il packshot della versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2
L'immagine dei bonus preorder
L'immagine dei bonus preorder

Dalla pagina apprendiamo che la data di lancio della versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2 è diversa da quella delle altre versioni: 20 aprile 2026. Quindi, il 13 febbraio rimangono confermate le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.

In High On Life 2 saremo catapultati in un viaggio attraverso la galassia per scoprire chi ha messo una taglia sulla testa della sorella del protagonista. Quella che sembra una semplice caccia all'uomo si trasformerà presto in una complessa cospirazione intergalattica orchestrata da un colossale conglomerato farmaceutico che, manco a dirlo, rappresenta una minaccia diretta per l'umanità.

High On Life, la recensione del folle sparatutto dal creatore di Rick & Morty High On Life, la recensione del folle sparatutto dal creatore di Rick & Morty

Torneranno naturalmente le iconiche armi aliene parlanti, uno degli elementi più apprezzati del primo capitolo, che ci accompagneranno, commentando senza filtri, nelle frenetiche sparatorie che scandiranno l'intera avventura.

Tra le novità spicca l'introduzione di uno skateboard futuristico, pensato per muoversi più rapidamente e fuggire dalle situazioni più pericolose, insieme a un cast ancora più ricco di personaggi folli, irriverenti e decisamente fuori dagli schemi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Amazon ha svelato la versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2