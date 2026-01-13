Amazon ha svelato la versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2

Amazon USA ha svelato l'esistenza della versione Nintendo Switch 2 dello sparatutto in prima persona High on Life 2. Lo ha fatto lanciando la pagina ufficiale del gioco, con tanto di prezzo (59,99 dollari) e copertina ufficiale. C'è anche un'immagine dedicata alle prenotazioni, in cui viene detto che chi prenoterà High on Life 2 riceverà delle skin aggiuntive. Nell'immagine viene riportato il packshot della versione per la console di Nintendo.