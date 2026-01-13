Dolby Vision 2 debutta al CES 2026: ecco quali TV supporteranno il nuovo standard HDR nel 2026

La strategia di uscita si basa su due livelli distinti. Dolby Vision 2 è destinato ai televisori di fascia media, mentre Dolby Vision 2 Max è riservato ai modelli con prestazioni di picco più elevate. L'obiettivo sarebbe quello di sfruttare meglio l'hardware disponibile senza snaturare l'intento creativo originale.

Il CES 2026 ha segnato il debutto ufficiale di Dolby Vision 2, nuova evoluzione dello standard HDR di Dolby pensata per migliorare l'adattamento dell'immagine alle capacità dei display e alle condizioni ambientali. I primi prodotti compatibili arrivano da Hisense, TCL e Philips , coprendo sia il segmento MiniLED sia quello OLED.

Su quali TV arriverà Dolby Vision 2

Alla base del nuovo standard, annunciato lo scorso anno, c'è un ripensamento del modo in cui metadati, luminosità del pannello e illuminazione dell'ambiente interagiscono durante la riproduzione dei contenuti HDR. Il cuore di Dolby Vision 2 è il nuovo motore di elaborazione chiamato Content Intelligence: il sistema analizza le scene una per una, incrociando i metadati con le capacità reali del display e, dove presenti, con i dati dei sensori di luce ambientale. La mappatura tonale e il contrasto vengono così regolati in tempo reale, intervenendo su mezzitoni e alte luci senza ricorrere a semplici aumenti di gamma.

Un TV Hisense con Dolby Vision 2 al CES 2026 di Las Vegas

Una delle novità più rilevanti è la mappatura tonale bidirezionale. Questa funzione consente ai pannelli di fascia alta di sfruttare pienamente luminosità di picco e volume colore, evitando clipping o interpretazioni arbitrarie da parte dei produttori. Si tratta di una risposta a un limite storico dell'HDR, ovvero la difficoltà di gestire display consumer più performanti dei monitor di riferimento usati in fase di mastering.

Con Precision Black, Dolby affronta un'altra critica ricorrente, quella di contenuti percepiti come troppo scuri. Il sistema solleva dinamicamente i dettagli prossimi al nero mantenendo un livello di nero profondo, cercando un equilibrio tra leggibilità delle ombre e contrasto complessivo.

Dolby Vision 2 Max introduce ulteriori funzionalità per i modelli di punta, tra cui Authentic Motion e un uso più spinto di pipeline a 12 bit e luminanze molto elevate. Authentic Motion permette di guidare il trattamento del movimento già in fase creativa, riducendo il judder senza generare l'effetto soap opera tipico di molte interpolazioni.

Dolby ha promosso Dolby Vision 2 al CES 2026, ma la tempistica precisa di arrivo sul mercato resta legata ai piani di produzione dei costruttori TV. Secondo le informazioni disponibili, molti dei modelli confermati dovrebbero debuttare durante l'anno 2026, con uscite differenziate tra inizio, metà e fine dell'anno a seconda del brand e della categoria di prodotto.

In alcuni casi l'adozione avverrà direttamente all'arrivo del modello in negozio, in altri tramite aggiornamenti firmware over-the-air (OTA) dopo l'arrivo sul mercato. Per i consumatori ciò significa che anche modelli non immediatamente disponibili con Dolby Vision 2 potrebbero riceverlo nei mesi successivi alla vendita. La nuova tecnologia richiede però chip e motori di elaborazione più potenti: i produttori hanno confermato che quei requisiti non sono presenti nei televisori più vecchi, che per questo non riceveranno Dolby Vision 2 con aggiornamenti software.

Hisense ha confermato che le TV RGB MiniLED della gamma 2026, comprese le serie UX, UR9 e UR8, offriranno Dolby Vision 2. Alcuni modelli aggiuntivi della stessa gamma MiniLED saranno aggiornati via software durante l'anno. Anche TCL ha inserito Dolby Vision 2 nei piani per il 2026: le serie X QD-Mini LED e C Series sono annunciate come compatibili, con l'implementazione che potrebbe avvenire tramite aggiornamenti firmware sui modelli finali in vendita. TP Vision, che produce i TV Philips per l'Europa, ha infine confermato l'integrazione di Dolby Vision 2 in diversi modelli OLED di nuova generazione, come OLED811, OLED911 e il top di gamma OLED951.