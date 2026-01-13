Ormai manca poco all'uscita: prenota la tua copia PS5 di Code Vein II, l'atteso sequel del titolo Bandai Namco

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di una propria copia (fisica) per PS5 di Code Vein II , sequel targato Bandai Namco in uscita il prossimo 30 gennaio 2026, al prezzo finale di 69,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Code Vein II invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico che unisce presente e passato in una lotta per evitare la distruzione del pianeta . L'avventura ruota attorno alla ricerca di indizi nascosti nel tempo, permettendo di alterare il destino di personaggi redivivi incontrati nel passato e di riportare alla luce storie dimenticate.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il cuore dell'esperienza è un sistema di combattimento intenso e appagante, che richiede attenzione, strategia e capacità di anticipare le mosse dei nemici. Ogni scontro mette alla prova i riflessi del giocatore e la padronanza di un vasto arsenale di armi e abilità. L'azione è frenetica, ma sempre gratificante.

Elemento distintivo di Code Vein II è il suo sistema di assorbimento del sangue dei nemici. Questa meccanica consente di sbloccare e utilizzare numerose abilità, offrendo un alto livello di personalizzazione di armi e poteri per adattarsi a ogni stile di combattimento. Qui la recensione del primo capitolo.