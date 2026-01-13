Ormai manca poco all'uscita: prenota la tua copia PS5 di Code Vein II, l'atteso sequel del titolo Bandai Namco

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di una propria copia (fisica) per PS5 di Code Vein II, sequel targato Bandai Namco in uscita il prossimo 30 gennaio 2026, al prezzo finale di 69,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Code Vein II invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico che unisce presente e passato in una lotta per evitare la distruzione del pianeta. L'avventura ruota attorno alla ricerca di indizi nascosti nel tempo, permettendo di alterare il destino di personaggi redivivi incontrati nel passato e di riportare alla luce storie dimenticate.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il cuore dell'esperienza è un sistema di combattimento intenso e appagante, che richiede attenzione, strategia e capacità di anticipare le mosse dei nemici. Ogni scontro mette alla prova i riflessi del giocatore e la padronanza di un vasto arsenale di armi e abilità. L'azione è frenetica, ma sempre gratificante.
Elemento distintivo di Code Vein II è il suo sistema di assorbimento del sangue dei nemici. Questa meccanica consente di sbloccare e utilizzare numerose abilità, offrendo un alto livello di personalizzazione di armi e poteri per adattarsi a ogni stile di combattimento. Qui la recensione del primo capitolo.