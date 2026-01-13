Dopo ChatGPT Salute arriva Claude for Healthcare: anche Anthropic entra nella sanità digitale

Il tempismo dell'annuncio conferma come la sanità sia diventata uno dei principali terreni di confronto tra i grandi sviluppatori di modelli linguistici. L'uso dell'IA in questo ambito promette efficienza e riduzione dei carichi burocratici, ma solleva anche interrogativi su affidabilità e responsabilità. Anthropic prova a differenziarsi puntando su strumenti pensati per l'operatività quotidiana dei professionisti, più che su una semplice interazione conversazionale con il paziente.

A pochi giorni dall'annuncio di ChatGPT Salute da parte di OpenAI, anche Anthropic ha svelato una propria proposta dedicata al settore sanitario. Il nuovo servizio, chiamato Claude for Healthcare, si rivolge non solo ai pazienti ma anche a medici, strutture sanitarie e soggetti assicurativi , con un'impostazione più ampia rispetto a quella del diretto concorrente.

Come funziona Claude for Healthcare

Come ChatGPT Salute, anche Claude for Healthcare consente di sincronizzare dati sanitari provenienti da smartphone, smartwatch e altre piattaforme digitali. Anthropic ha chiarito che queste informazioni non verranno utilizzate per l'addestramento dei modelli, un punto centrale nel tentativo di rassicurare utenti e operatori sul fronte della privacy.

Le prestazioni in ambito medico dei modelli Anthropic

La differenza principale riguarda però l'approccio. Mentre ChatGPT Salute appare orientato soprattutto all'esperienza lato paziente, con una distribuzione graduale delle funzioni, Claude for Healthcare nasce come insieme di strumenti destinati a più attori del sistema sanitario, inclusi enti che pagano e forniscono servizi.

Uno degli elementi chiave è l'introduzione dei cosiddetti connettori, che permettono a Claude di accedere direttamente a database e piattaforme specialistiche. Tra queste figurano il database di copertura dei Centers for Medicare and Medicaid Services, la classificazione internazionale delle malattie ICD 10, lo standard National Provider Identifier e PubMed. L'obiettivo è velocizzare attività di ricerca, verifica e produzione di documentazione.

Secondo Anthropic, queste capacità possono ridurre sensibilmente i tempi necessari per la revisione delle richieste di autorizzazione preventiva, una procedura spesso complessa che richiede ai medici di fornire informazioni aggiuntive alle assicurazioni per ottenere la copertura di farmaci o trattamenti. Si tratta di un processo fortemente amministrativo, che sottrae tempo all'attività clinica vera e propria.

Il tema del carico burocratico è centrale. Molti professionisti sanitari segnalano di dedicare più tempo a moduli e documentazione che al contatto diretto con i pazienti. In questo quadro, l'automazione di alcune fasi viene presentata come un uso più realistico dell'IA rispetto alla sostituzione del giudizio medico.