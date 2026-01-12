Apple conferma che la nuova versione di Siri verrà potenziata da Gemini, il modello IA di Google

Apple ha ufficialmente confermato che la prossima versione di Siri farà affidamento su un modello di intelligenza artificiale sviluppato da Google , basato su Gemini, segnando un passaggio significativo nella strategia IA dell'azienda di Cupertino.

Il terzo è il summarizer, uno strumento centrale di Apple Intelligence che consentirà di riassumere testi, notifiche, pagine web o contenuti audio , anche sfruttando modelli AI di terze parti.

Il secondo è il knowledge search system, un sistema di conoscenza generale che permetterà a Siri di rispondere a domande informative senza dover ricorrere costantemente a servizi esterni.

L'architettura della nuova Siri sarà suddivisa in tre componenti principali . Il primo è il query planner, responsabile di decidere come soddisfare una richiesta dell'utente , scegliendo tra ricerca web, accesso ai dati personali o interazione con app di terze parti tramite App Intents.

La collaborazione tra Apple e Google per il potenziamento di Siri

La collaborazione con Google arriva in vista del lancio di nuove funzionalità di Apple Intelligence previste con l'aggiornamento iOS 26.4, atteso nella primavera del 2026. Tra queste figurano le azioni in-app tramite comandi vocali, una maggiore consapevolezza del contesto personale e la capacità di comprendere ciò che è visualizzato sullo schermo per eseguire operazioni mirate.

Apple ha dichiarato che la tecnologia di Google rappresenta la base più solida per le sue esigenze attuali, mentre Google ha confermato che i modelli di nuova generazione di Apple funzioneranno anche su Gemini. In futuro Siri potrebbe integrare ulteriori modelli IA, aprendo la strada a un ecosistema più interoperabile e flessibile.