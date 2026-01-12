Il CEO di NVIDIA ritiene dannosa la narrazione apocalittica anti-IA

Huang ha ammesso che "è troppo semplicistico" liquidare completamente ciascuna delle due visioni, ma ritiene che le posizioni di alcuni critici stiano avendo un effetto dannoso .

Jensen Huang, Il CEO di NVIDIA , la compagnia più valutata al mondo, ha dichiarato nel corso dell'ultima puntata del podcast No Priors, che la "battaglia delle narrazioni" tra chi ritiene che l'intelligenza artificiale porterà benefici alla società e chi crede che la degraderà o addirittura la distruggerà, è ciò su cui ha riflettuto di più nel corso del 2025.

Male agli affari

"Penso che persone rispettate abbiano fatto molti danni con la loro narrazione catastrofista, da fine del mondo, una narrazione da fantascienza," ha detto Huang.

"E capisco che molti di noi siano cresciuti amando la fantascienza, ma non è utile. Non è utile alle persone. Non è utile all'industria. Non è utile alla società. Non è utile ai governi."

Huang non ha fatto nomi, ma in passato si è già espresso contro chi ha messo in guardia sulle conseguenze dell'IA. Lo scorso giugno, poco dopo che il leader di Anthropic, Dario Amodei, aveva affermato che l'IA potrebbe eliminare circa la metà dei lavori impiegatizi di livello base nei prossimi cinque anni, portando la disoccupazione fino al 20%, Huang aveva dichiarato di "essere in disaccordo praticamente con quasi tutto" ciò che il collega CEO aveva detto.

Huang sembra aver fatto nuovamente riferimento ad Amodei durante il podcast, affermando che nessuna azienda dovrebbe chiedere ai governi una maggiore regolamentazione sull'IA.

"Le loro intenzioni sono chiaramente profondamente conflittuali e non sono del tutto nel migliore interesse della società," ha detto. "Voglio dire, sono ovviamente CEO, sono ovviamente aziende, e stanno ovviamente difendendo i propri interessi."

Nel maggio 2025, Huang e Amodei si sono scontrati sulle AI Diffusion Rules, le normative che limitano l'esportazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale verso paesi come la Cina, con il secondo che ha chiesto una regolamentazione più stringente.

Huang ha inoltre sostenuto che la quantità di negatività che circonda l'IA potrebbe trasformare in realtà le peggiori paure di alcuni scettici. "Quando il 90% della comunicazione ruota attorno alla fine del mondo e al pessimismo, credo che stiamo spaventando le persone e disincentivando gli investimenti nell'IA che la renderebbero più sicura, più funzionale, più produttiva e più utile alla società," ha concluso.

Va detto che la crescita avuta da NVIDIA negli ultimi anni è stata trainata proprio dall'intelligenza artificiale, quindi Huang ha un interesse concreto nell'avere leggi più blande sulla materia e una narrazione positiva che non crei timore negli investitori.