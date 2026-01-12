1

Ora Rockstar Games ha il suo negozio ufficiale per le mod

Rockstar Games ha lanciato il suo negozio ufficiale per le mod, così da guadagnare anche sulla vendita di opere realizzate dagli utenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/01/2026
GTA 5 è il primo gioco moddabile
Grand Theft Auto V (GTA 5)
Grand Theft Auto V (GTA 5)
Articoli News Video Immagini

Cfx.re, compagnia di proprietà di Rockstar Games, ha lanciato il suo marketplace di mod dedicato ai fan, dove è possibile pubblicare il proprio lavoro e ricevere un compenso. Si chiama Cfx Marketplace e viene descritto come un negozio online "curato", con contenuti selezionati di creatori di FiveM e RedM. I prodotti spaziano da props a veicoli, personaggi, mappe e molto altro. Ciò permetterà ai proprietari di server di aggiungere facilmente nuovi contenuti, acquistandoli direttamente da Rockstar e dai loro creatori.

Mod e modder

Ecco la homepage del Cfx Marketplace, come appare in questo momento:

La homepage del Cfx Marketplace
La homepage del Cfx Marketplace

Emersi anche i nomi di creatori di contenuti che collaboreranno inizialmente al nuovo sito, fornendo contenuti: The Ambitioneers; Blue's Syn Scripts; BrunX Mods; Codesign; DirkScripts; Electus Scripts; KuzQuality; Lixeiro Charmoso; Loaf Scripts; London Studios; NTeam Development; ONX; Razed Mods; rcore; Retronix Development; RicX Scripts.

Il ciclo di sviluppo di GTA 6 di più di 10 anni è possibile solo se ti chiami Rockstar Il ciclo di sviluppo di GTA 6 di più di 10 anni è possibile solo se ti chiami Rockstar

Presto ne dovrebbero arrivare anche altri: CodeM; LB Phone; Tiger Scripts; NoPixel; Wasabi Scripts; Pickle Mods.

Come potete vedere, nell'elenco ci sono diversi modder di alto profilo, tra cui i Razed, già menzionati più volte per la loro incredibile mod NaturalVision. Cfx.re afferma che il lancio del Cfx Marketplace avverrà in modo graduale. Lo scopo è offrire la migliore esperienza sia ai creatori di contenuti sia ai proprietari di server.

A quanto pare la creazione di marketplace autonomi per le mod è la strada più battuta dai grossi produttori di videogiochi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ora Rockstar Games ha il suo negozio ufficiale per le mod