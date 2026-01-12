Ora Rockstar Games ha il suo negozio ufficiale per le mod

Cfx.re, compagnia di proprietà di Rockstar Games, ha lanciato il suo marketplace di mod dedicato ai fan, dove è possibile pubblicare il proprio lavoro e ricevere un compenso. Si chiama Cfx Marketplace e viene descritto come un negozio online "curato", con contenuti selezionati di creatori di FiveM e RedM. I prodotti spaziano da props a veicoli, personaggi, mappe e molto altro. Ciò permetterà ai proprietari di server di aggiungere facilmente nuovi contenuti, acquistandoli direttamente da Rockstar e dai loro creatori.
Mod e modder
Ecco la homepage del Cfx Marketplace, come appare in questo momento:
Emersi anche i nomi di creatori di contenuti che collaboreranno inizialmente al nuovo sito, fornendo contenuti: The Ambitioneers; Blue's Syn Scripts; BrunX Mods; Codesign; DirkScripts; Electus Scripts; KuzQuality; Lixeiro Charmoso; Loaf Scripts; London Studios; NTeam Development; ONX; Razed Mods; rcore; Retronix Development; RicX Scripts.
Presto ne dovrebbero arrivare anche altri: CodeM; LB Phone; Tiger Scripts; NoPixel; Wasabi Scripts; Pickle Mods.
Come potete vedere, nell'elenco ci sono diversi modder di alto profilo, tra cui i Razed, già menzionati più volte per la loro incredibile mod NaturalVision. Cfx.re afferma che il lancio del Cfx Marketplace avverrà in modo graduale. Lo scopo è offrire la migliore esperienza sia ai creatori di contenuti sia ai proprietari di server.
A quanto pare la creazione di marketplace autonomi per le mod è la strada più battuta dai grossi produttori di videogiochi.