Ora Rockstar Games ha il suo negozio ufficiale per le mod

Cfx.re, compagnia di proprietà di Rockstar Games, ha lanciato il suo marketplace di mod dedicato ai fan, dove è possibile pubblicare il proprio lavoro e ricevere un compenso. Si chiama Cfx Marketplace e viene descritto come un negozio online "curato", con contenuti selezionati di creatori di FiveM e RedM. I prodotti spaziano da props a veicoli, personaggi, mappe e molto altro. Ciò permetterà ai proprietari di server di aggiungere facilmente nuovi contenuti, acquistandoli direttamente da Rockstar e dai loro creatori.